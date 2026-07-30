ليفربول يكرم محمد صلاح بوضع قميصه في مقر ملعبه التاريخي

في خطوة تعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها النجم المصري محمد صلاح داخل نادي ليفربول، قررت إدارة النادي تكريمه بوضع قميصه بالتصميم الجديد داخل مقر الملعب التاريخي، ليصبح واحدًا من الرموز الخالدة التي تزين أروقة النادي، في تقدير واضح لما قدمه من إنجازات استثنائية منذ انضمامه إلى الفريق.

يأتي هذا التكريم اعترافًا بالدور الكبير الذي لعبه محمد صلاح في كتابة واحدة من أنجح الصفحات في تاريخ ليفربول الحديث، بعدما قاد الفريق لتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، ونجح في فرض اسمه بين أبرز نجوم النادي عبر السنوات الأخيرة، بفضل مستواه الثابت وتأثيره الكبير داخل الملعب.

استحق محمد صلاح هذا التكريم بعد أن حقق سلسلة من الأرقام القياسية التي جعلته واحدًا من أعظم اللاعبين في تاريخ النادي. فقد سجل مئات الأهداف، وصنع العديد من الفرص الحاسمة، وواصل تحطيم الأرقام القياسية موسمًا بعد آخر، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في عدد من المسابقات، وأحد أبرز اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وحرصت إدارة النادي على أن يكون قميص محمد صلاح حاضرًا بشكل دائم داخل مقر الملعب التاريخي، ليجسد مكانته بين أساطير النادي، ويؤكد أن ما قدمه اللاعب لم يكن مجرد نجاح مؤقت، بل إرثًا رياضيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الجماهير والأجيال المقبلة.

يمثل هذا التكريم تتويجًا لمسيرة استثنائية للنجم المصري الذي أصبح مصدر فخر للرياضة المصرية والعربية، بعدما نجح في فرض نفسه بين كبار نجوم العالم بفضل موهبته والتزامه وعمله المستمر.

ويؤكد هذا القرار حجم التقدير الذي يحظى به محمد صلاح داخل نادي ليفربول، باعتباره أحد أهم اللاعبين الذين ارتدوا قميص الفريق، وأحد أبرز الرموز التي ساهمت في صناعة أمجاد النادي خلال السنوات الأخيرة، ليبقى اسمه محفورًا في تاريخ ليفربول وجماهيره كأحد أعظم من مثلوا الفريق على الإطلاق.



