وزير الأوقاف السابق يعلق على واقعة فيديو الإمام أمام نادي الزمالك

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، ضرورة التعامل بحزم مع أي إساءة تتعلق بالزي الأزهري، مشددًا على أن الزج بهذا الزي في سياقات غير لائقة أو بعيدة عن رسالته الدعوية “لا يجب أن يمر دون مساءلة قانونية حاسمة”.

وأوضح أن العمامة الأزهرية تمثل رمزًا دينيًا ومؤسسيًا له مكانته واحترامه داخل المجتمع، وأن أي تصرف ينطوي على استخفاف بها أو يوظفها في غير موضعها “يعد تجاوزًا يستوجب المحاسبة”، خاصة إذا كان الفعل مرتبطًا بأي مؤسسة دينية أو يمس صورتها العامة.

وأشار إلى أن من يحق له ارتداء الزي الأزهري ويثبت تورطه في مثل هذه الوقائع؛ ينبغي أن يخضع للمساءلة داخل المؤسسة التي ينتمي إليها وفق اللوائح المنظمة، حفاظًا على هيبة المؤسسة وصورة رجال الدين.

وفي السياق ذاته، شدد على أنه إذا كان الشخص الذي ارتدى الزي الأزهري لا يملك صفة قانونية تخوّله ذلك؛ فإن الأمر يستدعي تطبيق القانون بشكل مباشر تجاه هذا التصرف، لما يمثله من تعدٍ واضح على قدسية هذا الزي ومكانته، وحرصًا على صون صورته أمام الرأي العام.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف فتح تحقيق عاجل بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأئمة التابعين للوزارة مرتديًا الزي الأزهري، ويتحدث من أمام ناد الزمالك في موضوع غير دعوي، مستخدمًا أسلوبًا تضمن سخرية من نادٍ رياضي آخر.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها تابعت الواقعة باهتمام، وقررت اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ للحفاظ على الصورة العامة للوزارة، ورسالة الإمام، ووقار الزي الأزهري، مشددة على ضرورة التزام الأئمة بآداب الرسالة الدعوية وعدم الزج بهم في أي قضايا أو مناقشات لا تتصل بمهامهم الدعوية.