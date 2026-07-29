مجلس جامعة الأزهر يكرم أسرتي شهيد الدراسات الإسلامية بالسادات والدكتورة كريمة عبدالسميع

كرَّم مجلس جامعة الأزهر، خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، أسرتي كلٍّ من محمد صبحي، (فرد أمن) شهيد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات، الذي توفي أثناء إنقاذه أحد الأشخاص من الغرق في إحدى بلوعات الصرف، والدكتورة كريمة عبد السميع، المدرس المساعد بكلية الطب للبنات بالقاهرة، التي وافتها المنية أثناء أداء عملها بمستشفى الزهراء الجامعي.

مجلس جامعة الأزهر يكرم أسرتي شهيد كلية الدراسات الإسلامية بالسادات والدكتورة كريمة عبد السميع

وقدَّم المجلس خالص عزائه لأسرة الفقيدين، معبرًا عن اعتزازه بتضحياتهما، مؤكدًا أن جامعة الأزهر لا تنسى أبناءها الأوفياء الذين ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في أداء الواجب.

وأعلن فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود أن جامعة الأزهر ستتكفل برعاية أبناء الشهيد محمد صبحي؛ تقديرًا لما قدَّمه من موقف بطولي انتهى باستشهاده.

وأكَّد المجلس أن هذا التكريم يجسد نهج جامعة الأزهر في الوفاء لأبنائها المخلصين، وتقدير ما يقدمونه من تضحيات في خدمة الجامعة.