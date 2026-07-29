بينهم الدكتور سلامة داود.. مجلس جامعة الأزهر يكرم 11 قيادة لبلوغهم السن القانونية

كرَّم مجلس جامعة الأزهر أعضاء هيئة التدريس من أصحاب المناصب؛ لبلوغهم السن القانونية للمعاش.

وضمت قائمة المكرمين الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ تقديرًا لمسيرة عطائه في خدمة جامعة الأزهر إدرايًّا وعلميًّا.

مجلس جامعة الأزهر يكرم 11 قيادة لبلوغهم السن القانونية

كما شمل التكريم كلًّا من:

د. محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي. د. حسين عبد الظاهر أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بالقاهرة. د. عادل ممدوح غريب، عميد كلية التجارة للبنين بالقاهرة. د. نصر الدين خضر أحمد، عميد كلية العلوم (الأزهرية) بجنوب سيناء. د. ماجد محمد عثمان عيسى، عميد كلية التربية للبنات بأسيوط. د. سامية الحسيني محمد أبو فرحة، عميدة كلية العلوم للبنات بالقاهرة. د. سامية لطفي فرج يوسف، عميدة كلية الزراعة للبنات بالقاهرة. د. آمال السباعي، عميدة كلية التمريض للبنات بالقاهرة. د. نوال محمود النادي، عميدة كلية التجارة للبنات بتفهنا الأشراف. د. حمدي أحمد سعد، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا.

يأتي التكريم في إطار حرص جامعة الأزهر على ترسيخ قيم الوفاء لمنسوبي الجامعة البالغين السن القانونية للمعاش؛ تقديرًا لإسهاماتهم في خدمة الجامعة، وإشادة بمسيرتهم المهنية، وجهودهم المخلصة في دعم مسيرة العمل الجامعي.