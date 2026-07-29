مجلس جامعة الأزهر يكرم نائب الوجه القبلي لبلوغه السن القانونية

كرم مجلس جامعة الأزهر، الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي؛ لبلوغه السن القانونية للمعاش، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز، وما قدمه من جهود مخلصة في خدمة جامعة الأزهر.

وجاء التكريم خلال اجتماع مجلس جامعة الأزهر، في إطار حرص الجامعة على ترسيخ قيم الوفاء وتكريم قياداتها الذين أفنوا سنوات من العطاء في خدمة رسالتها العلمية والتعليمية؛ تقديرًا لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المخلصة في الارتقاء بالعمل الجامعي.

بصمة واضحة

ويعد الدكتور محمد عبد المالك الخطيب من القيادات الجامعية التي تركت بصمة واضحة خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، إذ شهد فرع الجامعة العديد من الإنجازات والتطوير في مختلف القطاعات التعليمية والإدارية والبحثية، بما أسهم في تعزيز مسيرة التميز والارتقاء بفرع الجامعة.

ويتقدم فرع جامعة الأزهر بالوجه القبلي بخالص التهنئة والتقدير لفضيلته، سائلين المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية والتوفيق.