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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالت 110711 مخالفة مرورية لجهات التحقيق

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :
نتيجة الثانوية العامة 2026

أحالت الأجهزة الأمنية 110711 مختلفة مرورية الي جهات التحقيق المختصة 

واعلنت وزارة الداخلية أنها تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (110711) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1129) سائق تبين إيجابية عدد (41) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (465) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (157) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (6) محكوم عليهم بإجمالى (6) أحكام ، كما تم التحفظ على   مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

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