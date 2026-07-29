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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يعلق على تصريحات أحمد مجاهد بشأن أزمة رخصة الزمالك

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر
نتيجة الثانوية العامة 2026

علق الإعلامي خالد الغندور على تصريحات أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، بشأن أزمة رخصة نادي الزمالك، مؤكدًا أن ما تم تداوله مؤخرًا يتعارض مع ما كان يُناقش في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رغم أن الكابتن شوبير قال غير كده خالص، وقناة الأهلي والمقدمين كانوا كل يوم بيناقشوا موضوع الرخصة.”

وجاء تعليق الغندور بعد تصريحات أحمد مجاهد، التي أكد خلالها أن الأهلي لم يكن طرفًا في أزمة رخصة الزمالك نهائيًا، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت بين الزمالك والجهات المعنية، وأن من حق النادي الأحمر الاعتراض على الأمر، لكنه لم يفعل.

الإعلامي خالد الغندور أحمد مجاهد الاتحاد المصري لكرة القدم الزمالك قناة الأهلي رخصة الزمالك

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