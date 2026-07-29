طارق يحيى : مجلس الزمالك نجح في إنهاء القضايا ولا أعرف طلبات جون إدوارد

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق على نجاح مجلس الإدارة في إنهاء أزمة إيقاف القيد والحصول على الرخصة الافريقية.

وقال طارق يحيى في تصريحاته: واضح وجود طلبات من جون إدوارد كان يريد تنفيذها، ومجلس الزمالك لم يستطع تنفيذها.

وواصل: هل جون إدوارد مصر على حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية والمجلس لا يستطيع توفيرها رغم دفع دفع 6 أو 7 مليون دولار صحيح هناك قروض, وناس متبرعة لكن حل مشاكل القضايا، لكن القيد ما زال موقوف.

وأكمل : هل انت كمدير رياضي عملت شئ لحل المشاكل؟ مجلس الإدارة عمل ما فيه ويسعه ولا يوجد قضايا على الزمالك هل يرغب إدوارد في الضغط على الإدارة أكثر؟

رحيل جون إدوارد واستمرار معتمد جمال

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عددًا من القرارات الخاصة بقطاع كرة القدم بالنادي، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد، وجاءت على النحو التالي:

أولًا: قبول استقالة جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، تقديرًا لما بذله من جهد خلال فترة عمله، مع إقامة حفل تكريم يليق بما قدمه للنادي.

ثانيًا: الإبقاء على الكابتن معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ومنحه كامل الصلاحيات لإدارة شؤون الفريق، مع توفير جميع المتطلبات اللازمة لمساعدته على مواصلة النجاح، بعد تجربته المميزة الموسم الماضي والتتويج بلقب الدوري.

ثالثًا: تقرر انطلاق معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.