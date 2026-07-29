«شبانة»: جون إدوارد أفقد الزمالك هويته.. وعلى «حسين لبيب» مصارحة الجماهير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك يمتلك المقومات التي تؤهله لتحقيق نجاحات كبيرة على غرار الأهلي، لكنه يحتاج إلى إعادة ترتيب أوضاعه الإدارية والفنية خلال المرحلة المقبلة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "الزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وتاريخًا وإمكانات تؤهله لتحقيق ما يفعله الأهلي، لكنه يحتاج فقط إلى استعادة تركيزه وتنظيم أموره".

وأضاف: "الزمالك سلّم النادي للسماسرة، وعندما تعارضت المصالح رحل جون إدوارد، وأرى أن حسين لبيب أحسن صنعًا بالموافقة على رحيله".

وتابع: "لا يصح أن يظل فريق الكرة أداة في يد أي شخص، فالزمالك لا يملك حتى الآن مديرًا فنيًا، كما يعاني من ديون، ولم يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد".

وأشار إلى أن: "جون إدوارد أفقد الزمالك هويته، وأخرج الفريق من داخل النادي، كما تسبب في رحيل عدد من النجوم".

واستطرد: "سمعت حديثًا عن أن القيمة المالية للزمالك تبلغ مليارًا و800 مليون جنيه، بينما الأهلي يحصل على هذا الرقم تقريبًا من راعٍ واحد فقط".

وأضاف: "لا يليق أن يواجه الزمالك أزمات تتعلق بالحصول على الرخصة بسبب القضايا أو أي ممارسات خاطئة، لأن وجود الزمالك والأهلي معًا يصب في مصلحة الكرة المصرية".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "أسعد قرار سمعته هو رحيل جون إدوارد، وأتمنى أن يعقد حسين لبيب مؤتمرًا صحفيًا يصارح فيه الجماهير بحقيقة الأوضاع، كما أرى أن معتمد جمال يجب أن يقود فترة الإعداد، مع إمكانية عودة عبدالواحد السيد لمنصب مدير الكرة، لأن أبناء النادي هم الأقدر على إعادة الزمالك إلى الطريق الصحيح".