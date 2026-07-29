قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جرائم سرقة حقوق الملكية .. النقض تتصدّى
رمضان السيد: «الخطيب» صنع تاريخًا إداريًا .. والأهلي يحتاج لاعب وسط بقدمه اليسرى
أزمة خطيرة فى طريق الزمالك .. فتحي سند يُعلّق على رحيل جون إدوارد
الخارجية السعودية: الضربات ضد الميليشات بالعراق أتت انطلاقًا من حق الدفاع عن النفس
الدفاع السعودية: نفذنا ضربات نوعية ضد مُسلحين بالعراق بالتعاون مع الجيش الأمريكي
إعلامي يكشف سر فشل تعاقد الأهلي مع هيثم حسن
عقوبات لسارقي الإنترنت في القانون .. «النقض» توضح
إشادات برلمانية بخطة تطوير التعليم.. نواب: بناء المهارات وربط الدراسة بسوق العمل خطوة نحو مستقبل أكثر تنافسية
«شبانة»: جون إدوارد أفقد الزمالك هويته.. وعلى «حسين لبيب» مصارحة الجماهير
الأرصاد تحذر: موجة حارة جديدة تضرب البلاد حتى الأسبوع الأول من أغسطس
بالأسماء والصور.. أوائل الثانوية العامة 2025 - 2026 المكفوفين والدمج التعليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«شبانة»: جون إدوارد أفقد الزمالك هويته.. وعلى «حسين لبيب» مصارحة الجماهير

الزمالك
الزمالك
محمد سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك يمتلك المقومات التي تؤهله لتحقيق نجاحات كبيرة على غرار الأهلي، لكنه يحتاج إلى إعادة ترتيب أوضاعه الإدارية والفنية خلال المرحلة المقبلة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "الزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وتاريخًا وإمكانات تؤهله لتحقيق ما يفعله الأهلي، لكنه يحتاج فقط إلى استعادة تركيزه وتنظيم أموره".

وأضاف: "الزمالك سلّم النادي للسماسرة، وعندما تعارضت المصالح رحل جون إدوارد، وأرى أن حسين لبيب أحسن صنعًا بالموافقة على رحيله".

وتابع: "لا يصح أن يظل فريق الكرة أداة في يد أي شخص، فالزمالك لا يملك حتى الآن مديرًا فنيًا، كما يعاني من ديون، ولم يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد".

وأشار إلى أن: "جون إدوارد أفقد الزمالك هويته، وأخرج الفريق من داخل النادي، كما تسبب في رحيل عدد من النجوم".

واستطرد: "سمعت حديثًا عن أن القيمة المالية للزمالك تبلغ مليارًا و800 مليون جنيه، بينما الأهلي يحصل على هذا الرقم تقريبًا من راعٍ واحد فقط".

وأضاف: "لا يليق أن يواجه الزمالك أزمات تتعلق بالحصول على الرخصة بسبب القضايا أو أي ممارسات خاطئة، لأن وجود الزمالك والأهلي معًا يصب في مصلحة الكرة المصرية".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "أسعد قرار سمعته هو رحيل جون إدوارد، وأتمنى أن يعقد حسين لبيب مؤتمرًا صحفيًا يصارح فيه الجماهير بحقيقة الأوضاع، كما أرى أن معتمد جمال يجب أن يقود فترة الإعداد، مع إمكانية عودة عبدالواحد السيد لمنصب مدير الكرة، لأن أبناء النادي هم الأقدر على إعادة الزمالك إلى الطريق الصحيح".

جون إدوارد الزمالك حسين لبيب نادي الزمالك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات

ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجاتك ومجموعك الكلي على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك

وزير التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 و مجاميعهم .. تفاصيل كاملة

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1%

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد قليل .. درجاتك على صدى البلد

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة يشهد الحدث الختامي للنسخة الخامسة من برنامج "هي تقود"

المجلس القومي للمرأة يشهد الحدث الختامي للنسخة الخامسة من برنامج "هي تقود"

اللواء منال عاطف

المجلس القومي للمرأة يهنئ اللواء منال عاطف بمناسبة تجديد الثقة

وزير العمل

وزير العمل: التعليم التكنولوجي بوابة الصناعة والإنتاج

بالصور

لوك كاجوال.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بالمايوه.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

أحمد ماهر يروي قصة رسوبه في الثانوية العامة وبكائه أمام المسرح القومي

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد ماهر

فيديو

أحمد ماهر

نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد