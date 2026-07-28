قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 : وقت ممتع
أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 و مجاميعهم .. تفاصيل كاملة
تسريب الخصوصيات .. ماذا يحدث لبيانات مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي بعد انتهاء المحادثة؟
الزمالك يحسم ملف الكرة .. رحيل جون إدوارد واستمرار معتمد جمال
رسوب 205.553 طالب وطالبة في نتيجة الثانوية العامة 2026 النظام الجديد
بايرن ميونيخ يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد لضم أوليسي
رسمياً .. اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1%
مفعولها قوي .. مادة طبيعية تحارب السرطان
نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجاتك ومجموعك الكلي على صدى البلد
رسميا .. رحيل جون إدوارد عن الزمالك
خلال دقائق.. ننشر أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجاتك ومجموعك الكلي على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026
نتيجة الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

يتيح موقع صدى البلد خدمة الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد قليل ، برقم الجلوس 

يأتي ذلك بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ادخل الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد ، وسجل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدون أي اخطاء ، لضمان الحصول على النتيجة “قبل أي حد” فور ظهورها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

أوائل الثانوية العامة 2026

 

وكانت قد انتهت كنترولات الثانوية العامة 2026 من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 ، استعدادا لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز المعلومات والتفاصيل المتاحة عن أوائل الثانوية العامة 2026 :

  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 تضم أكثر من 30 طالب
  • أوائل الثانوية العامة 2026 بها طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي ودمج ومكفوفين ومتفوقين
  • أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 وصورهم ومجاميعهم سوف تعلن في بيان رسمي بعد الاعتماد مباشرةً
  • أوائل الثانوية العامة 2026 من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين
  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 يتم إعدادها من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة
  • تم إختيار أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسه
  • تم استبعاد طلاب المنازل و الخدمات والطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي من قائمة أوائل الثانوية العامة 2026

وتفيد المعلومات المتاحة حتى الآن بأنه لم يحصل أي طالب في قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 على مجموع 100%

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسريب صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2026 ، محذرة من ضرورة عدم الإنسياق وراء أي أخبار مفبركة تحاول الترويج لـ تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 و تسريب أوائل الثانوية العامة 2026 ، مشددة على أن كل ما يخص نتيجة الثانوية العامة 2026 مؤمن تأمينا مشددا ، ولن يتم تسريب أي معلومات قبل اعتماد النتيجة رسميا من الوزير .

نتيجة الثانوية العامة 2026 نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات

ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجاتك ومجموعك الكلي على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1%

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

وزير التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 و مجاميعهم .. تفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة يشهد الحدث الختامي للنسخة الخامسة من برنامج "هي تقود"

المجلس القومي للمرأة يشهد الحدث الختامي للنسخة الخامسة من برنامج "هي تقود"

اللواء منال عاطف

المجلس القومي للمرأة يهنئ اللواء منال عاطف بمناسبة تجديد الثقة

وزير العمل

وزير العمل: التعليم التكنولوجي بوابة الصناعة والإنتاج

بالصور

أحمد ماهر يروي قصة رسوبه في الثانوية العامة وبكائه أمام المسرح القومي

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد ماهر

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

فيديو

أحمد ماهر

نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص

سامو زين

ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد