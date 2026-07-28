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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مفعولها قوي .. مادة طبيعية تحارب السرطان

السرطان
السرطان
اسماء محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

يعد الشيح من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنه يحارب السرطان.

 ووفقا لموقع draxe نكشف لكم فوائد الشيح في محاربة الخلايا السرطانية.

وفقًا لعدة دراسات، يمكن للأرتيميسينين أن يحارب خلايا سرطان الثدي الغنية بالحديد بطريقة مشابهة لطريقة قضائه على الطفيليات المسببة للملاريا، مما يجعله خيارًا علاجيًا طبيعيًا محتملاً للنساء المصابات بسرطان الثدي.

يمكن أن تكون الخلايا السرطانية غنية بالحديد أيضاً لأنها تمتص الحديد عادةً لتسهيل انقسام الخلايا.

أجرى باحثون دراسة عام 2012 لاختبار عينات من خلايا سرطان الثدي وخلايا الثدي الطبيعية التي عولجت أولاً لزيادة محتواها من الحديد ثم عولجت الخلايا بصيغة قابلة للذوبان في الماء من مادة الأرتيميسينين، وهي مستخلص من نبات الشيح.

كانت النتائج مبهرة للغاية و لم تُظهر الخلايا الطبيعية سوى تغيير طفيف، ولكن في غضون 16 ساعة، ماتت جميع الخلايا السرطانية تقريبًا ولم يمت سوى عدد قليل من الخلايا الطبيعية.

يعتقد المهندس الحيوي هنري لاي أن خلية سرطان الثدي تحتوي على خمسة إلى 15 مستقبلًا أكثر من المعتاد، مما يجعلها تمتص الحديد بسهولة أكبر وبالتالي تكون أكثر عرضة لهجوم الأرتيميسينين. 

هذا يجعل نبات الشيح علاجًا محتملاً للسرطان ونباتًا واعدًا لعلاجه ، وفقًا للباحثين.

 في الواقع، وُجد أن الأدوية من نوع الأرتيميسينين تحفز موت الخلايا السرطانية، كما ثبت أنها تمتلك نشاطًا مضادًا لتكاثر الخلايا السرطانية.

الشيح السرطان فوائد الشيح علاج السرطان محاربة السرطان

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