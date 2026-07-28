المجلس القومي للمرأة يشهد الحدث الختامي للنسخة الخامسة من برنامج "هي تقود"

شهدت المستشارة امل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، الحدث الختامي للنسخة الخامسة من برنامج هى تقود ،الذى نظمته مؤسسة "شباب القادة"،تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ، وتحت مظلة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التضامن الاجتماعي ، وبالشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات ، وبنك مصر ، وشركة أباتشى، وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وقد أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس خلال كلمتها على البرنامج يجسد فكرة تؤمن بها شخصيا ، وهي أن بناء الإنسان هو أعظم استثمار تقوم به أي دولة، وأن الاستثمار في الفتيات والشباب هو استثمار في مستقبل مصر بأكملها ، مؤكدة أن ما شاهدناه اليوم يؤكد أن الفتاة المصرية تملك الموهبة والطموح والقدرة على القيادة، وكل ما تحتاج إليه هو الفرصة، والثقة، والبيئة الداعمة التي تشجعها على الإبداع وتحويل الأفكار إلى إنجازات.



وتوجهت بأسمى معانى الشكر والتقدير الى السيدة الفاضلة الدكتورة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، على ما توليه من اهتمام ودعم متواصل بالفتيات والشباب ، وحرصها على تعزيز فرص التعليم والتأهيل وبناء القدرات، ولا سيما مجال التعليم الفني والتكنولوجي إيمانا بأهميته في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية.

كما تقدمت رئيسة المجلس بخالص الشكر و التقدير إلى جميع شركاء النجاح، وفي مقدمتهم مؤسسة شباب القادة، ووزارة التضامن الاجتماعى برئاسة الزميلة الدكتورة مايا مرسي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والشركة المصرية للاتصالات، وبنك مصر، وشركة أباتشي، وكل من آمن بهذه الرسالة وأسهم في إنجاحها، لأن بناء جيل قادر على القيادة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف وتؤازر جميع الجهود .



وأضافت رئيسة المجلس إن ما تحققه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام غير مسبوق بتمكين المرأة والشباب، أتاح للفتيات اليوم فرصا حقيقية للتعلم والتدريب والمشاركة وصناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق يواصل المجلس القومي للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية ، العمل على دعم الفتيات وبناء القدرات، حتى تصبح كل فتاة قادرة على أن تكون شريكة فاعلة في مسيرة التنمية ، مضيفة إن اليوم ليس نهاية البرنامج، بل بداية الرحلة الحقيقية.



ووجهت رسالة للطالبات قاىلة:"حافظوا على ما تم اكتسابة من معرفة وخبرة، ولا تتوقفوا عن التعلم، ولا تخشوا التحديات، فالوطن يحتاج إلى عقولكن، وإبداعكن، وإصراركن "، مهنئة كل المشاركات، ومشدودة على أن الفوز الحقيقي ليس في شهادة أو تكريم، وإنما في الثقة التي اكتسبتها الطالبات، وفي الإيمان بأنهن قادرات على القيادة وصناعة التغيير.

داعية كل المشاركات إلى مواصلة رحلة التعلم والتطوير من خلال الاستفادة من البرامج والمبادرات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة، وخاصة البرامج المعتمدة في مجالات التثقيف المالي وريادة الأعمال وتنمية المهارات الحياتية والقيادية، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات اقتصاديا ، وتعزيز قدراتهن على التخطيط للمستقبل، وإدارة الموارد، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في التنمية.

واختتمت رئيسة المجلس بتجديد الشكر لكل من أسهم في نجاح هذا البرنامج، متمنية أن ترى فى المستقبل بينهن قائدات ورائدات أعمال وصانعات قرار يواصلن مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “شباب القادة”، أن البرنامج انطلق لإحداث تغيير حقيقي في نظرة المجتمع للتعليم الفني، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة على دعم الفتيات ومتابعة مشروعاتهن لضمان استدامة نتائج البرنامج.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشروعات الطالبات، مؤكدة أنها تعكس الإمكانات الواعدة لفتيات التعليم الفني، وأعلنت اختيار عدد من النماذج المتميزة للمشاركة في النسخة الثالثة من مهرجان ريادة الأعمال الدولي.

وأكدت الدكتورة صفاء حسني، مديرة برنامج “هي تقود”، أن البرنامج نجح في بناء بيئة عززت ثقة الطالبات بأنفسهن وأبرزت قدراتهن الإبداعية، ليصبحن نماذج تؤكد أن التعليم الفني طريق حقيقي للنجاح.

وأشار المهندس أحمد زين، مستشار التواصل المؤسسي بشركة أباتشي مصر، إلى أن الشركة شريك استراتيجي للدولة المصرية منذ أكثر من 30 عامًا، وتسهم إلى جانب دورها في قطاع الطاقة في دعم جهود التنمية المجتمعية.

وأكد الأستاذ شريف حمدي، مدير عام الإدارة المركزية للبرامج التمويلية والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، استمرار دعم البنك للبرنامج للعام الثاني، إيمانًا بأهمية تمكين المرأة وريادة الأعمال والتعليم الفني في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة ولاء صلاح الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للابتكار والمسؤولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تضع دعم الابتكار وريادة الأعمال والتعليم الفني ضمن أولوياتها، لإعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وأشار الدكتور أحمد سليم، مستشار شؤون الهيئات الاقتصادية لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى دور الهيئة القومية لضمان جودة واعتماد التعليم الفني في الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، مؤكدًا أن تمكين المرأة في مواقع القيادة يمثل ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشادت الدكتورة أماني قرني، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، بعزيمة الفتاة المصرية وقدرتها على التميز والنجاح في مختلف المجالات.

وأكدت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن إنجازات المشاركات جاءت ثمرة للإصرار والعمل الجاد، وأنهن يمثلن نماذج مشرفة للفتيات المصريات القادرات على الإبداع.

وأكدت الدكتورة منى البطراوي، نائبة محافظ القاهرة، حرص المحافظة على دعم الفتيات صاحبات المشروعات الصغيرة والناشئة، من خلال إتاحة فرص التسويق والمشاركة في المعارض وتشجيع المشروعات القادرة على النمو والتوسع.

وتفقدت رئيسة المجلس ويرافقها النائب أحمد فتحى عضو مجلس أمناء شباب القادة، المشروعات التي طورتها الطالبات المشاركات خلال رحلة البرنامج قبل الأعلان عن نتائج لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، كما تم عرض فيلم وثائقي يوثق إنجازات الدفعة الخامسة من البرنامج،

كما قام النائب أحمد فتحى بتكريم المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس تقديرًا لجهودها وللدعم المستمر الدى يقدمه المجلس للمؤسسة .

شهد الحفل الختامي إعلان أسماء الفرق الفائزة في مختلف مجالات المسابقة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

ففي مجال الأشغال اليدوية وإعادة التدوير، حصد فريق "مدار" من مدرسة الفواخير والحرف التراثية التكنولوجية التطبيقية بمحافظة القاهرة المركز الأول، فيما جاء فريق "Marjana" من مدرسة دمياط الثانوية الصناعية بنات بمحافظة دمياط في المركز الثاني، وحصل فريق "Glowra" من مدرسة القناطر الخيرية الثانوية الصناعية بنات بمحافظة القليوبية على المركز الثالث، بينما جاء فريق "مرح" من مدرسة بورفؤاد التجارية بنات بمحافظة بورسعيد في المركز الرابع، وحل فريق "Handmade Beads" من المدرسة الفنية الثانوية الصناعية بنات بالحطقة بمحافظة الفيوم في المركز الخامس.

وفي مجال الفنون، فاز فريق "Starry Night" من مدرسة طنطا الثانوية الصناعية بنات بالمركز الأول، تلاه فريق "Lavender" من مدرسة القاهرة النسيجية المتقدمة بمحافظة القاهرة في المركز الثاني، فيما جاء فريق "Cozy Canvas" من مدرسة بلبيس الثانوية الصناعية بنات في المركز الثالث.

أما في مجال الموضة، فقد أحرز فريق "Heya" من مدرسة طنطا الثانوية الصناعية بنات المركز الأول، وجاء فريق "Bossy" من مدرسة القاهرة النسيجية المتقدمة بمحافظة القاهرة في المركز الثاني، فيما حصل فريق "نقاء" من مدرسة القناطر الثانوية الصناعية بنات بمحافظة القليوبية على المركز الثالث، بينما جاء فريق "Vina" من مدرسة بلبيس الثانوية الصناعية بنات في المركز الرابع.

وفي مجال البرمجة، فاز فريق "إشارة وأمل" من مدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات بمحافظة القليوبية بالمركز الأول، بينما حل فريق "ERB GO" من مدرسة WE التكنولوجية التطبيقية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء في المركز الثاني.

وفي مجال التصنيع، حصل فريق "Eye Guide" من المدرسة الفنية الثانوية الصناعية بنات بالحطقة بمحافظة الفيوم على المركز الأول، فيما جاء فريق "GEX" من مدرسة WE التكنولوجية التطبيقية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء في المركز الثاني.

وشهد الحدث حضور الدكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيسة المجلس والنائب أحمد فتحي، والأستاذة عهود وافى عضوة المجلس ومقررة لجنة الشباب والاستاذة دينا حسين مقرر مناوب لجنة الشباب والأستاذة مروة علم الدين القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.



والسيدة لبنى هلال، رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزى المصرى والدكتورة لميس نجم خبير الإستثمار الأقتصادى في حقوق الملكية الفكرية ومستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، والدكتورة رشا فتحى مدير عام الإدارة العامة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، والسيدة ماريا فرانكونج من الوكالة الأسبانية للتنمية والأستاذة نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس القومي للمرأة، والأستاذة صفاء حبيب رئيسة الإدارة المركزية للعلاقات العامة والمراسم والإعلام بالمجلس ، والدكتورة من البطراوى نائبة محافظ القاهرة إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والخبراء والمتخصصين.

ومن جانب مؤسسة شباب القادة الأستادة رنا أبو جازية المديرة التنفيذية بمؤسسة شباب القادة والدكتور اسامة هشام مستشار مجلس الامناء بمؤسسة شباب القادة

والأستادة مها فتحي مديرة العمليات بمؤسسة شباب القادة .