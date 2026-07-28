رسميا .. رحيل جون إدوارد عن الزمالك

أعلن تطبيق "زملكاوي" رحيل جون إدوارد عن منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك بشكل رسمي، وذلك بعدما تم حذف الخبر في البداية قبل أن يُعاد نشره مرة أخرى، دون توضيح أسباب الحذف أو إعادة النشر.

واجتمع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك مع جون إدوارد المدير الرياضي لوضع حد لوجهات النظر المختلفة بينهم خلال الفترة الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ورغم 5 ساعات داخل الاجتماع لم يتم التوصل لأي شئ مازال الانقسام حول تعيين الصربي فوك رازوفيتش واستمرار معتمد جمال الذي يدعمه مجلس الإدارة.

وتوسع نطاق الخلاف أيضا بيشمل شركة الكرة في نادي الزمالك حيث يرغب حسين لبيب في حصول الزمالك على النسبة الأكبر بينما يدعم إدوارد وجود نسبة الإدارة في يد المستثمر.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع جديد لاتخاذ قرارات حاسمة بشان المدير الفني وشركة الكرة وأيضا تحديد موعد لعودة الفريق للتدريبات الجماعية حيث لم يتم الاتفاق حتى الان عن موعد المعسكر أو بداية فترة الاعداد بسبب ملف المدير الفني.