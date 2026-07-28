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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسمياً .. اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1%

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026  بنسبة نجاح النظام الجديد 75.1%، والنظام القديم 72.1%.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد  883690 طالبًا وطالبة، حضر منهم 825867 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 620314 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح النظام الجديد 75.1%.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 543120 طالبًا وطالبة، حضر منهم 507415 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 382720 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 75.4%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 145459 طالبًا وطالبة، حضر منهم 139302 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 113651 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 81.6%.

كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 195111 طالبًا وطالبة، حضر منهم 179150 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 123943 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 69.2%.

وبالنسبة للنظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 4172 طالبًا وطالبة، حضر منهم   3620 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 2610 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.1%.

وقد بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 2506 طالبة وطالبة، وحضر منهم 2118 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 1578 طالب وطالبة بنسبة نجاح 74.5%

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 513 طالب وطالبة، حضر منهم 427 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 307 طالب وطالبة بنسبة نجاح 71.9%.

أما بالنسبة الشعبة الادبية، فبلغ عدد المتقدمين 1153 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 1075 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 725 طالب وطالبة بنسبة نجاح 67.4%.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية العامة شهادة إتمام الثانوية العامة النظام الجديد

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