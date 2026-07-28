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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
رنا عصمت

 التبرع بالدم  له فوائد عديدة، والجزء الأهم من العملية هو المساعدة في إنقاذ الأرواح، فالتبرع بالدم مفيد لك بل إنه أفضل لجميع الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية (WHO) على أهمية التبرع الطوعي بالدم، مشيرة إلى أن تبرعًا واحدًا يمكن أن ينقذ ما يصل إلى ثلاثة أرواح، بصرف النظر عن استخدامه كدم كامل، يمكن أيضًا فصله إلى مكونات مختلفة - خلايا الدم الحمراء، وصفائح الدم أو البلازما ، إلخ ، واستخدامها لعلاج العديد من الأمراض.


فوائد التبرع بالدم..

1-التبرع بالدم يمكن أن يقلل من مخازن الحديد الضارة
يعاني واحد من كل مائتي شخص في الولايات المتحدة من حالة تسمى داء ترسب الأصبغة الدموية ومعظمهم لا يعرفون ذلك، وداء ترسب الأصبغة الدموية هو مرض يسبب زيادة في الحديد.

والتبرع بالدم وسيلة لتقليل مخازن الحديد الزائدة في الجسم، وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إزالة خلايا الدم الحمراء عن طريق التبرع بالدم هو العلاج المفضل للمرضى الذين يعانون من زيادة الحديد في دمائهم.

2-يمنع داء ترسب الأصبغة الدموية

تتضمن إحدى الفوائد الصحية الرئيسية للتبرع بالدم تقليل خطر الإصابة بداء ترسب الأصبغة الدموية، وهي حالة صحية تنشأ بسبب زيادة امتصاص الجسم للحديد، وهذه الحالة إما موروثة أو قد تكون ناجمة عن إدمان الكحول وفقر الدم واضطرابات أخرى، سيؤدي التبرع بالدم بانتظام إلى تقليل الحمل الزائد للحديد في الجسم .

3. التبرع بالدم قد يقلل من خطر إصابتك بنوبة قلبية
أظهرت دراسة أجرتها المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، أن التبرع بالدم مرة واحدة على الأقل سنويًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 88 بالمائة، وذلك لأن المستويات العالية من الحديد في الدم تقيد الأوعية الدموية وتزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، كما أن استنزاف رواسب الحديد الزائدة عن طريق التبرع بالدم يمنح الأوعية الدموية مساحة أكبر للعمل.

4. يدير ضغط الدم

أحد الفوائد الهامة الأخرى للتبرع بالدم هو تأثيره على التحكم في مستويات ضغط الدم المرتفع عندما تتبرع بالدم ، يكون حجم الدم متوازنًا ، وبالتالي يمنع ارتفاع ضغط الدم ، لذا ، فإن القلب السليم مفيد للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

5-يمكن أن يكشف التبرع بالدم عن مشاكل صحية محتملة
فإن التبرع بالدم يمكن أن يكون طريقة أخرى لمراقبة صحة القلب والأوعية الدموية، ستتلقى فحصًا جسديًا صغيرًا قبل سحب الدم ، حيث يقوم شخص ما بفحص نبضك وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والهيموجلوبين والمزيد، يمكن أن يلقي هذا الضوء أحيانًا على مشكلات لم تكن تعرفها حتى.

 


 

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم التبرع بالدم تبرع الدم فوائد التبرع بالدم

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