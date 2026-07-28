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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل ينجح المسار التفاوضي في إنهاء حرب إيران؟

الحرب
الحرب
عادل نصار

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، تقريرا بعنوان "هل ينجح المسار التفاوضي في إنهاء حرب إيران؟"، حيث تحيط تعقيدات كبيرة بالمشهد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في ظل تعليق الهجمات العسكرية بين الجانبين، أملاً في الوصول لنتائج عبر القنوات التفاوضية، غير أن حسابات الداخل الإيراني تمثل منبعاً للقلق؛ بسبب مخاوف من أن الارتباك الداخلي في طهران قد يعرقل نجاح المفاوضات.

هذه المخاوف عززتها تصريحات مايك والتز، المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، الذي أشار إلى أن هناك خلافات حادة داخل إيران تقف عقبة أمام إحراز تقدم واضح في المفاوضات بين أمريكا وإيران، مؤكدة أن حالة الانقسام الداخلي تعزز من فرص التصعيد في مقابل تراجع المسار الدبلوماسي.

في السياق، يترقب الإقليم والعالم ما سينتج عن المقترح العُماني لإدارة مضيق هرمز، في ظل تأكيدات الخارجية الإيرانية بأن الوضع في المضيق لا يزال مقلقاً بدون أي تغيير، موضحة أن المحادثات مع الجانب العُماني بشأن الأمر تبدو إيجابية.. فهل تنجح المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى حل ينهي هذه الحرب؟ أم تتجدد الضربات العسكرية؟

إيران حرب إيران الولايات المتحدة

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