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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مريض نفسيا .. الداخلية تكشف تفاصيل صفع شخص سائقًا بتطبيق نقل شهير

الفيديو المتداول
الفيديو المتداول
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بالتعدى على قائدها بالصفع على وجهه بالجيزة.


بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها (سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى- مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 17 الجارى وحال إستقلال أحد الأشخاص "كانت تبدو عليه علامات الإضطراب" رفقته لتوصيله قام بالتعدى عليه بالصفع والهروب من السيارة ولاذ بالفرار.


أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام) وبإستدعائه حضرت (زوجته) وبسؤالها قررت أنه يعانى من إضطرابات نفسية وأنه تم حجزه بتاريخ 18/ الجارى بإحدى مصحات الطب النفسى وقدمت ما يفيد ذلك. 


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيارة

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