بالمجان .. التعليم : لا مصروفات في المدارس المتخصصة في صناعة الدواء والرعاية الصحية

كشف الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل إطلاق مدارس مصرية إيطالية جديدة متخصصة في صناعة الأدوية والرعاية الصحية.



وقال أيمن بهاء الدين في مداخلة هاتفية على قناة " أون"، :" نستهدف خريجين قادرين على التعامل مع متطلبات سوق العمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري ".

وتابع أيمن بهاء الدين :" نركز مع التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل"، مضيفا:" يكون هناك نظام للتقدم للمدارس المتخصصة في صناعة الدواء ".

واكمل أيمن بهاء الدين :" لا توجد مصروفات في المدارس المتخصصة في صناعة الدواء والرعاية الصحية وهي مدارس فنية مجانية ".

ولفت أيمن بهاء الدين :" الشراكة مع سوق العمل هي علاقة بها ربح لكل الأطراف ويتم تعليم الطلاب مهارات يشترط تواجدها في سوق العمل ".

