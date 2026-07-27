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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب : مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المفاوضات مع إيران

ترامب
ترامب
شيماء جمال

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه مستعد "لعمل عسكري قوي" إذا فشلت المحادثات مع إيران، وذلك بعد قراره بتعليق الضربات العسكرية على طهران بشكل مؤقت، وفقا لما جاء عبر “العربية”.


وقال في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، أن إدارته لن تمنح المفاوضات مع إيران وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن المحادثات الجارية "عميقة"، لكنها لن تستمر إلى أجل غير مسمى. ورداً على سؤال عن المدة التي يمنحها للدبلوماسية مع طهران: "ليس وقتاً طويلاً، فإما أن تسير الأمور سريعاً أو لا تسير على الإطلاق".

كما كشف ترامب أنه قرر وقف الضربات يوم الجمعة بعد أن طلب منه الوسطاء منح المفاوضات فرصة إضافية، مضيفاً أنه يعتقد أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وقال سيد البيت الأبيض تعليقاً على قرار تعليق الهجمات: "لم نكسب شيئاً ولم نخسر شيئاً"، موضحاً أن أسعار النفط تراجعت وارتفعت أسواق الأسهم بعد وقف التصعيد العسكري.

فيما حذر الرئيس الأميركي من أن فشل المسار الدبلوماسي سيقود إلى استئناف المواجهة، قائلاً: "إذا فشلت المفاوضات مع إيران، فسنعود إلى الحرب بشكل أقوى".

ترامب إيران البيت الأبيض الرئيس الأميركي الحرب

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