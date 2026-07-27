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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد السباعي: أرشفة وثائق الإذاعة والتلفزيون تمثل مرحلة فارقة في مسيرة الإعلام المصري

أحمد السباعي، رئيس تحرير موقع الهيئة الوطنية للإعلام
أحمد السباعي، رئيس تحرير موقع الهيئة الوطنية للإعلام
شيماء جمال

قال أحمد السباعي، رئيس تحرير موقع الهيئة الوطنية للإعلام، إن مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري يُعد من أهم المشروعات في تاريخ الإعلام المصري، لما يمثله من دور في الحفاظ على الهوية الوطنية وتوثيق تاريخ مصر عبر المواد الإذاعية والتلفزيونية، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سيفتح المجال لإنتاج محتوى رقمي عالمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب في برنامج "تغطية خاصة" على قناة "صدى البلد"، أن أرشفة وثائق الإذاعة والتلفزيون تمثل مرحلة فارقة في مسيرة الإعلام المصري، لافتًا إلى أن بعض النشرات الإذاعية يعود تاريخها إلى عشرينيات القرن الماضي.

وأضاف أن ماسبيرو يوثق تاريخ مصر عبر عقود طويلة، مؤكدًا أن جميع محتويات التلفزيون المصري ستخضع لعمليات الرقمنة، بما يضمن الحفاظ على هذا الإرث السمعي والبصري للأجيال المقبلة.

وأشار إلى أن المشروع يحظى بدعم واهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه سيتم إطلاق منصة رقمية بالتعاون مع عدد من الشركات والمنصات، بما يسهم في إنتاج محتوى رقمي ذي انتشار عالمي، على أن تكون منصة ماسبيرو الحاضنة الرئيسية لهذا الأرشيف.

وأكد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي سيكون لها دور كبير في تطوير المشروع، من خلال تقديم رؤية بصرية متطورة للأرشيف، إلى جانب إتاحة محتوى نادر وحصري تمتلكه مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن المشروع يشمل أيضًا حفظ تراث كبار القراء والمفسرين وأئمة الأزهر الشريف، من خلال المواد المسجلة بإذاعة القرآن الكريم، مؤكدًا أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق تطبيق خاص بالإذاعة أسفر عن تدشين التطبيق، الذي تصدر قوائم التحميل على مختلف المنصات لفترة طويلة، بفضل ما تضمه الإذاعة المصرية من كنوز صوتية وتراثية فريدة.

السباعي أحمد السباعي الهيئة الوطنية للإعلام الإذاعة والتلفزيون وثائق الإذاعة والتلفزيون

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