محافظ قنا يفحص261 طلبًا للمواطنين خلال اللقاء المفتوح

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اللقاء المفتوح مع المواطنين، في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب مديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية، وبمشاركة عدد من المواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وبحث محافظ قنا 261 طلبًا وشكوى تنوعت بين قطاعات الصحة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والزراعة، والمجالس المحلية، ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الخدمية الأخرى التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.

وأكد الببلاوي، أن اللقاء يمثل أحد أهم آليات التواصل المباشر مع المواطنين، ويسهم في التعرف على المشكلات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بما يعزز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

ووجه محافظ قنا، جميع القيادات التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وسرعة إزالة المعوقات التي تحول دون وصول الخدمات إلى مستحقيها، مع الالتزام بالشفافية والعدالة في التعامل مع مختلف الطلبات.

وشهد اللقاء، البت الفوري في عدد من الطلبات التي استوفت الإجراءات، فيما تم إحالة باقي الموضوعات إلى الجهات المختصة لسرعة دراستها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على تفعيل منظومة المتابعة الدورية لضمان سرعة الاستجابة وتنفيذ الحلول، بما يرسخ نهج التواصل المباشر مع أبناء محافظة قنا.

