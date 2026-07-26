جامعة قنا تحقق إنجازا جديدا في تقييم المجلس الأعلى للجامعات

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، تحقيق الجامعة إنجازا جديدا في تقييم المجلس الأعلى للجامعات للمجلات العلمية المصرية، بما يعكس التطور المتواصل في منظومة النشر العلمي بالجامعة، يؤكد نجاحها في الارتقاء بجودة مجلاتها العلمية وتعزيز حضورها في قواعد البيانات والتصنيفات المحلية والدولية، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.



وأوضح رئيس الجامعة أن نتائج التقييم أظهرت استمرار جامعة قنا في تحقيق معدلات متميزة، حيث حافظت عشر مجلات علمية على أعلى تقييم "7/7" من المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتحكيم العلمي والنشر الأكاديمي.

وأضاف عكاوى، بأن مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للدراسات القانونية حققت تقدما ملحوظا في تقييم هذا العام، بحصولها على تقييم 7/7، في مؤشر يعكس التطور المستمر في جودة المجلة ومعاييرها العلمية والتحريرية.



وأكد رئيس جامعة قنا، بأن هذا الإنجاز يأتي بالتوازي مع استمرار حضور مجلات الجامعة في أهم قواعد البيانات العالمية والإقليمية، حيث تضم الجامعة: مجلة واحدة مفهرسة في قاعدة البيانات الدولية Scopus، مجلة واحدة مفهرسة في الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية ARCI، 7 مجلات مفهرسة في قاعدة " DOAJ " ، إضافة إلى 8 مجلات مفهرسة في معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي ARCIF.•



وأشار عكاوى، إلى أن جامعة قنا تمتلك حاليا 14 مجلة علمية تغطي مختلف التخصصات العلمية والإنسانية والطبية والهندسية، بما يسهم في دعم حركة البحث العلمي ونشر الإنتاج العلمي للباحثين داخل الجامعة وخارجها.



وأكد رئيس جامعة قنا، أن هذه النتائج تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة للارتقاء بمنظومة البحث العلمي والنشر الأكاديمي، وترسيخ ثقافة الجودة والتميز، بما يسهم في تعزيز السمعة الأكاديمية للجامعة وزيادة تنافسيتها بين الجامعات المصرية والعربية والدولية.



ووجه عكاوي، الشكر والتقدير للدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإلى وحدة المجلات العلمية بجامعة قنا، ورؤساء تحرير المجلات وهيئات التحرير والمحكمين والعاملين بالمجلات، تقديرا لجهودهم المتميزة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا استمرار الجامعة في تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير مجلاتها العلمية، وتعزيز حضورها في قواعد البيانات الدولية، بما يدعم مكانة جامعة قنا كإحدى الجامعات المصرية الرائدة في البحث العلمي والنشر الأكاديمي.



فيما أوضح الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذا التطور يعكس نجاح الجامعة في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المجلات العلمية، تضمنت تحديث السياسات التحريرية، والارتقاء بمعايير التحكيم والنشر، والتحول إلى النشر الإلكتروني، والعمل على زيادة فرص إدراج المجلات في قواعد البيانات الدولية، بما يعزز من جودة المخرجات البحثية ويرفع القدرة التنافسية للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف عبدالعظيم، بأن الجامعة تواصل تقديم الدعم الفني والإداري لرؤساء تحرير المجلات وهيئات التحرير، بما يسهم في استيفاء المعايير الدولية للنشر العلمي، وزيادة معدلات الاستشهادات المرجعية، وتعزيز فرص إدراج المزيد من المجلات في قواعد البيانات العالمية.



وأشار نائب رئيس جامعة قنا، إلى أن أبرز نتائج التقييم تضمنت: 10 مجلات حافظت على أعلى تقييم 7/7 من المجلس الأعلى للجامعات،، 2 حصلت على تقييم 6/7، 1 حصلت على تقييم 5/7، تحسن تصنيف إحدى المجلات مقارنة بالعام السابق، استمرار الفهرسة الدولية والإقليمية لعدد من مجلات الجامعة في قواعد Scopus - DOAJ - ARCIF - ARCI •



