قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة تقتحم مسجدًا في عين شمس وتعتدي على المصلين أثناء الصلاة
رفع سيارة نقل محملة بالبنجر على طريق جمصة وإعادة الحركة المرورية
من 150 ألفًا إلى 600 ألف.. شعبة السيارات تكشف سر رفع الأسعار والوقت المناسب للشراء
أستاذ هندسة النقل: تأميم قناة السويس كان قرارًا تاريخيًا أعاد لمصر أحد أهم أصولها الاستراتيجية
5 سيارات جديدة 2026 في السوق المصري.. أسعار ومواصفات وصور
صراع الـ40 مليون جنيه.. لماذا يتمسك الأهلي بضم حامد عبد الله؟
الحرس الثوري الإيراني يهدد بحرب أوسع: أي دعم لواشنطن سيُقابل برد مباشر
بدء العد التنازلي| تطبيق منظومة الخبز الجديدة بعد 5 أيام.. الخصم المباشر لدعم الخبز ينطلق أول أغسطس
إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية
رحلة طويلة عشناها سوا .. صلاح يوجه رسالة خاصة لـ أحمد حجازي
وزير السياحة يوجه بإنشاء مكتبة رقمية متكاملة في المتحف الكبير
رابطة الأندية تستقر على موعد مبدئي لقرعة الدوري الممتاز.. وانطلاق الموسم 20 أو 21 أغسطس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قنا تحقق إنجازا جديدا في تقييم المجلس الأعلى للجامعات

بيان جامعة قنا
بيان جامعة قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، تحقيق الجامعة إنجازا جديدا في تقييم المجلس الأعلى للجامعات للمجلات العلمية المصرية، بما يعكس التطور المتواصل في منظومة النشر العلمي بالجامعة، يؤكد نجاحها في الارتقاء بجودة مجلاتها العلمية وتعزيز حضورها في قواعد البيانات والتصنيفات المحلية والدولية، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.


وأوضح رئيس الجامعة أن نتائج التقييم أظهرت استمرار جامعة قنا في تحقيق معدلات متميزة، حيث حافظت عشر مجلات علمية على أعلى تقييم "7/7" من المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتحكيم العلمي والنشر الأكاديمي.

وأضاف عكاوى، بأن مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للدراسات القانونية حققت تقدما ملحوظا في تقييم هذا العام، بحصولها على تقييم 7/7، في مؤشر يعكس التطور المستمر في جودة المجلة ومعاييرها العلمية والتحريرية.
 

وأكد رئيس جامعة قنا، بأن هذا الإنجاز يأتي بالتوازي مع استمرار حضور مجلات الجامعة في أهم قواعد البيانات العالمية والإقليمية، حيث تضم الجامعة: مجلة واحدة مفهرسة في قاعدة البيانات الدولية Scopus، مجلة واحدة مفهرسة في الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية ARCI، 7 مجلات مفهرسة في قاعدة " DOAJ " ، إضافة إلى  8 مجلات مفهرسة في معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي ARCIF.• 
 

وأشار عكاوى، إلى أن جامعة قنا تمتلك حاليا 14 مجلة علمية تغطي مختلف التخصصات العلمية والإنسانية والطبية والهندسية، بما يسهم في دعم حركة البحث العلمي ونشر الإنتاج العلمي للباحثين داخل الجامعة وخارجها.
 

وأكد رئيس جامعة قنا، أن هذه النتائج تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة للارتقاء بمنظومة البحث العلمي والنشر الأكاديمي، وترسيخ ثقافة الجودة والتميز، بما يسهم في تعزيز السمعة الأكاديمية للجامعة وزيادة تنافسيتها بين الجامعات المصرية والعربية والدولية.
 

ووجه عكاوي، الشكر والتقدير للدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإلى وحدة المجلات العلمية بجامعة قنا، ورؤساء تحرير المجلات وهيئات التحرير والمحكمين والعاملين بالمجلات، تقديرا لجهودهم المتميزة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا استمرار الجامعة في تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير مجلاتها العلمية، وتعزيز حضورها في قواعد البيانات الدولية، بما يدعم مكانة جامعة قنا كإحدى الجامعات المصرية الرائدة في البحث العلمي والنشر الأكاديمي.
 

فيما أوضح الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذا التطور يعكس نجاح الجامعة في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المجلات العلمية، تضمنت تحديث السياسات التحريرية، والارتقاء بمعايير التحكيم والنشر، والتحول إلى النشر الإلكتروني، والعمل على زيادة فرص إدراج المجلات في قواعد البيانات الدولية، بما يعزز من جودة المخرجات البحثية ويرفع القدرة التنافسية للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف عبدالعظيم، بأن الجامعة تواصل تقديم الدعم الفني والإداري لرؤساء تحرير المجلات وهيئات التحرير، بما يسهم في استيفاء المعايير الدولية للنشر العلمي، وزيادة معدلات الاستشهادات المرجعية، وتعزيز فرص إدراج المزيد من المجلات في قواعد البيانات العالمية.
 

وأشار نائب رئيس جامعة قنا، إلى أن أبرز نتائج التقييم تضمنت: 10 مجلات حافظت على أعلى تقييم 7/7 من المجلس الأعلى للجامعات،، 2 حصلت على تقييم 6/7، 1 حصلت على تقييم 5/7، تحسن تصنيف إحدى المجلات مقارنة بالعام السابق، استمرار الفهرسة الدولية والإقليمية لعدد من مجلات الجامعة في قواعد Scopus  - DOAJ  - ARCIF -  ARCI • 


قنا جامعة قنا اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت منظومة النشر العلمي النشر الأكاديمي أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

قناة السويس

في ذكرى تأميم قناة السويس.. 70 عامًا على القرار الذي غيّر تاريخ مصر ورسخ سيادتها

محمد خان

كيف أحدث محمد خان ثورة في صناعة السينما والدراما المصرية؟ .. فيديو

صورة ارشيفية

طارق فهمي: مصر تقود تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد الإقليمي

بالصور

إهمال ارتجاع المرئ .. متى يستدعى القلق؟

إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟

بـ38 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة منة شلبي في عيد ميلادها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

توب ملفت .. نرمين الفقى تُثير الجدل بإطلالاتها على البحر | شاهد

توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها

زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد