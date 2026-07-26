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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصطفى بكري: المصريون الحاليون امتداد لحضارة وادي النيل وصناع الحضارة القديمة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد بدران

أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن المصريين الحاليين يمثلون امتدادًا سكانيًا وثقافيًا وحضاريًا لصناع الحضارة المصرية القديمة، مشددًا على ارتباط الشعب المصري بأرضه وتاريخه عبر آلاف السنين.

وقال مصطفى بكري في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "نحن امتداد للحضارة المصرية القديمة، نحن أحفاد الذين عاشوا في وادي النيل وصنعوا الحضارة المصرية القديمة".

وأضاف أن العصور والحكام واللغات والديانات تعاقبت على مصر، إلا أن شعب وادي النيل ظل متمسكًا بأرضه، باعتباره امتدادًا لحضارة عريقة يفتخر المصريون بآثارها وتاريخها المجيد.

وأوضح بكري أن الهوية المصرية الحالية هي حصيلة تاريخ حضاري كامل، مشيرًا إلى أن الدراسات الأنثروبولوجية التي قارنت الهياكل العظمية لسكان مصر قبل الدولة الفرعونية وفي بداية عصر الأسرات، أكدت وجود استمرارية سكانية عامة، وأن تكوين الدولة المصرية كان في جوهره عملية محلية.

وأشار إلى أن الأدلة الجينية لا تدل على وجود قطيعة بين المصريين القدماء وامتداداتهم الحالية، لافتًا إلى أن اللغة المصرية لم تختفِ، بل تطورت عبر مراحل تاريخية متعددة، بداية من المصرية القديمة مرورًا بالمصرية الوسطى والمتأخرة والديموطيقية والقبطية وصولًا إلى العربية.

واختتم مصطفى بكري تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار العادات والتقاليد والثقافة القومية يمثل دليلًا على امتداد الحضارة المصرية، قائلًا إن "المصريين أحفاد صناع الحضارة المصرية القديمة، وهذه حقيقة يثبتها التاريخ والواقع والأدلة".

مصطفى بكري الفراعنة وادي النيل الحضارة

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