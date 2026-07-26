القبض على شخص انتحل صفة موظف خدمة عملاء للنصب على المواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على والدته والإستيلاء على مبلغ مالى من حسابها بزعم كونه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد والدة الشاكى (مُعلمة - مقيمة بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) وبسؤالها قررت بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معها عبر هاتفها وإيهامها بأنه من خدمة عملاء أحد البنوك بدعوى تحديث البيانات البنكية الخاصة بها وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء منها على مبلغ مالى.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصم تبين إحتوائم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وأضاف بإرتكابه عدد (4) وقائع أخرى بذات الأسلوب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.





