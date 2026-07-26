محافظ الدقهلية : تشكيل لجنة لفحص ملفات العقارات والتراخيص في طلخا

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مقر رئاسة مركز ومدينة طلخا، لمتابعة تداعيات حادث انهيار جزء من أحد العقارات، متخذًا قرارات فورية لردع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي متورط أو مقصر.

وكلف محافظ الدقهلية على الفور، اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، برئاسة لجنة فورية تضم مديري إدارات الشؤون الهندسية والقانونية والمالية والمكتب الفني والمتغيرات المكانية والتصالح، للقيام بالمهام التالية:مراجعة جميع تراخيص البناء الصادرة وإجراءاتها، وفحص ملفات المتغيرات المكانية وطلبات التصالح بمركز ومدينة طلخا، حصر جميع العقارات القائمة وتقييم أوضاعها الإنشائية والقانونية، وتحديد المخالفات بدقة مع نسب المسؤوليات لكل طرف، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة كل من يثبت تورطه في مخالفات البناء إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ الدقهلية على انعقاد اللجنة بصفة دائمة ودون انقطاع لحين الانتهاء من فحص جميع الملفات، مع الالتزام بتقديم تقرير يومي إليه شخصيًا بنتيجة الأعمال أولاً بأول.

ضمت اللجنة كلًا من، اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، المحاسب محمد عبد الباقي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، المهندسة فريدة عبد الله مدير عام الشؤون الهندسية، المهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني لمكتب المحافظ، المهندسة مروة رضوان مدير إدارة المتغيرات المكانية، المهندسة منى فتحي وكيل المكتب الفني لمكتب المحافظ، بحضور اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة طلخا.