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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

معجبة تقتحم المسرح على المطرب الشامي في حفل بيروت

حفل المطرب الشامي
حفل المطرب الشامي
أحمد إبراهيم

أحيا المطرب الشامي، حفلا غنائيا ليلة أمس السبت 25 يوليو، في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف، وقدم الشامي، خلال الحفل، باقة متنوعة من أغانيه منها: (دكتور، جيناك، سميتك سما، خدني) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

وخلال الحفل اقتحمت معجبة المسرح على المطرب الشامي، وصعدت له وقامت بتقبيله أمام الجمهور. 

أغاني المطرب الشامي

في شهر يونيو 2025، أطلق النجم الشّاب الشامي ديو غنائيا جديدا، جمعه بالنجم تامر حسني، حمل عنوان "ملكة جمال الكون"، في عملٍ فنيّ متنوّع يجمع بين إيقاع الدبكة والمقسوم، في قالبٍ شرقيّ عصري.

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا أيضا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملاً استثنائيًا أضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة. 

أمّا تامر حسني، فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديداً في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق.

الشامي المطرب الشامي أغاني المطرب الشامي بيروت لبنان

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