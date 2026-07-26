أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد 26 يوليو 2026

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد 26 يوليو 2026، تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض، وفقًا لآخر تحديثات السوق، الذي يعد المؤشر الرئيسي لأسعار الخضروات في مصر، ويعتمد عليه تجار التجزئة في مختلف المحافظات.

أسعار الطماطم والبطاطس والبصل

الطماطم: من 6 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

للكيلو. البطاطس: من 14 إلى 18 جنيهًا للكيلو.

للكيلو. البصل الأبيض: من 7 إلى 10 جنيهات .

. البصل الأحمر: من 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الباذنجان اليوم

الباذنجان البلدي: من 3 إلى 7 جنيهات .

. الباذنجان الرومي: من 2 إلى 6 جنيهات ، بارتفاع جنيه عن السعر السابق.

، بارتفاع جنيه عن السعر السابق. الباذنجان الأبيض: من 3 إلى 7 جنيهات.

أسعار الفلفل والخيار

الفلفل الرومي: من 9 إلى 11 جنيهًا .

. الفلفل الحامي: من 4 إلى 10 جنيهات .

. الفلفل الألوان: من 20 إلى 30 جنيهًا ، بانخفاض 5 جنيهات.

، بانخفاض 5 جنيهات. الخيار الصوب: من 10 إلى 14 جنيهًا .

. الخيار البلدي: من 10 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.

أسعار الثوم والليمون

الثوم: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

للكيلو. الليمون البلدي: من 15 إلى 45 جنيهًا .

. الليمون الأضاليا: من 15 إلى 25 جنيهًا.

أسعار الكوسة والخضروات الطازجة

الكوسة: من 10 إلى 15 جنيهًا ، بارتفاع جنيه.

، بارتفاع جنيه. الجزر بدون عروش: من 10 إلى 20 جنيهًا .

. الفاصوليا: من 20 إلى 35 جنيهًا ، بارتفاع 5 جنيهات.

، بارتفاع 5 جنيهات. البامية: من 20 إلى 40 جنيهًا .

. الملوخية: من 6 إلى 12 جنيهًا.

وتواصل أسعار الخضروات في سوق العبور تسجيل تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض، مع استمرار وفرة المعروض، فيما تبقى الأسعار النهائية للمستهلك أعلى نسبيًا بعد إضافة تكاليف النقل والتداول وهوامش الربح لدى تجار التجزئة.