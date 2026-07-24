القبض على بائعى خضروات تعديا على سيدة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى على آخر وممارسة أعمال البلطجة ضد إحدى السيدات بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أشمون من (سيدة ، أحد الأشخاص "بائعان خضروات" - مُقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر بالجيزة) بتضررهما من (أحد الأشخاص ، نجله "بائعان خضروات" – مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى عليهما بالسب والضرب وإلقاء بضاعتهما أرضاً لخلافات بينهم حول بيع الخضروات.



أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





