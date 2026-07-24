رسمياً.. برشلونة يواجه الأهلي في كأس خوان جامبر بـ كامب نو 19 أغسطس

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً مواجهة النادي الأهلي المصري في النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر الودية.

ونشر برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الأهلي المصري منافساً لبرشلونة في النسخة الـ61 من كأس غامبر

الأهلي المصري فريق برشلونة الأول يوم الأربعاء 19 أغسطس، عند الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت القاهرة)، في أول نسخة من كأس خوان غامبر تُقام على ملعب".

يذكر ان المباراة ستقام على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل البارسا، وتعتبر المباراة التقليدية التي يفتتح بها برشلونة موسمه كل عام.

وتعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الأهلي برشلونة في كأس جامبر، في مواجهة منتظرة بين بطل أفريقيا وأحد أكبر أندية أوروبا.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2026-2027.