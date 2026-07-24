صدى البلد ينشر أسماء المصابين فى انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر

أصيب 11 شخصًا في ب انقلاب سيارة ميني باص على طريق شبرا – بنها الحر، اتجاه مدينة بنها في القليوبية بعد بوابات الرسوم، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى جامعة بنها لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

جاءت أسماء المصابين والإصابات كالتالي: هاجر عبد اللطيف محمد (18 عامًا) – اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وحبيبة محمد نصر (12 عامًا) – كدمة بالرأس، ومنى كمال محمد (30 عامًا) – سحجات وكدمات، وإيمان نصر صادق (60 عامًا) – استرواح هوائي، ومحروس أحمد محمود (80 عامًا) – اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وابتسام أحمد النادي (62 عامًا) – اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وسالة أحمد حسين (21 عامًا) – اشتباه كسر بالقدم اليسرى، ليث محمد ناصف (18 عامًا) – اضطراب بدرجة الوعي،وإلهام كمال محمد (60 عامًا) – ما بعد الارتجاج وكسر بالحوض،وأمل كمال محمد (50 عامًا) – كدمة بالصدر وما بعد الارتجاج،وعادل عبد اللطيف أحمد (20 عامًا) – كدمات وسحجات.



ورفعت الأجهزة المعنية في القليوبية آثار حادث انقلاب سيارة ميني باص على طريق شبرا – بنها الحر، اتجاه مدينة بنها بعد بوابات الرسوم، وأعادت تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية أمام السيارات المارة بالمكان، عقب الانتهاء من التعامل مع الحادث.

وكان الحادث قد أسفر، وفقًا للحصر الأخير، عن إصابة 11 شخصًا، حيث دفعت هيئة الإسعاف المصرية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى جامعة بنها لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار الانقلاب من نهر الطريق، وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.