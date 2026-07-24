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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عزل كريم خان من رئاسة ادعاء الجنائية الدولية.. ومفاجأة بشأن مذكرات توقيف نتنياهو

كريم خان
كريم خان
فرناس حفظي

صوتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، خلال اجتماع عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على عزل المدعي العام كريم خان من منصبه، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء السلوك الجنـ سي. 

وأيد القرار 85 دولة، فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت 15 دولة عن التصويت، متجاوزًا الأغلبية المطلوبة لاعتماده.

ويُعد القرار سابقة في تاريخ المحكمة، إذ لم يسبق أن أُقيل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من منصبه. وجاء التصويت السري بعد توصية من رئاسة المحكمة، استنادًا إلى نتائج تحقيق داخلي خلص إلى ارتكاب خان "مخالفات جسيمة".

 في المقابل، ينفي خان الاتهامات الموجهة إليه، ويؤكد فريق دفاعه أن الإجراءات القانونية التي اتُّخذت بحقه شابتها عيوب قانونية.

وأكدت المحكمة أن قرار العزل لا يؤثر على مذكرات التوقيف التي سبق أن أصدرها كريم خان بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، والتي لا تزال سارية.

وعقب التصويت، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن خان أخطأ عندما اعتقد أن إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين سيحول الأنظار عن الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أن المجتمع الدولي رفض ما وصفه بمحاولة توظيف منصبه لتحقيق أهداف شخصية.

وتشير تقارير إلى أن نائبة المدعي العام، نازات خان، تتولى مهام المنصب بالإنابة، وتُعد المرشحة الأوفر حظًا لخلافة كريم خان بشكل دائم، كما تُعرف بموقفها الرافض لإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وجالانت، ما يعني أن تغيير قيادة الادعاء العام لن ينعكس على مسار القضية المتعلقة بإسرائيل.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة، إذ كثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركاتها الدبلوماسية ضد المحكمة، وفرضت عقوبات على عدد من مسؤوليها، معتبرة أن بعض إجراءاتها تمثل تجاوزًا للسيادة الأمريكية.

ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تمثل تحديًا كبيرًا لمصداقية المحكمة، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والقانونية التي تواجهها على الساحة الدولية.

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