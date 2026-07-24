تامر حسني يتألق في جدة وسط حضور جماهيري حاشد

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام مجموعة صور من حفله الغنائي الذي أقامه في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري واسع.



وأرفق النجم تامر حسني الصور بتعليق عبّر فيه عن امتنانه لجمهور جدة الذي حضر الحفل.



يأتي ذلك في إطار ترويج تامر حسني لألبومه الغنائي الجديد "مش هتكرر"، الذي صدر مؤخرا ويضم 14 أغنية جمعته بنخبة من الشعراء والملحنين، من بينهم أمير طعيمة، وعمرو مصطفى، ومصطفى حدوتة، وتامر حسين، ومحمد يحيى. ويحقق الألبوم صدى واسعا ونجاحا لافتا منذ طرحه.





ويستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 17 أكتوبر المقبل.



وأعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر حسني، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور عبر موقعها الإلكتروني.