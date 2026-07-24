في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال منة شلبي

يصادف اليوم ال 24 من يوليو عيد ميلاد الفنانة منة شلبي، والتي أتمت عامها الـ 44.

وتحرص منة شلبي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

كما تحرص منة شلبي، على متابعة أحدث صيحات الموضة، وارتداء الملابس الجذابة التي تكشف جمالها .

ومن الناحية الجمالية تعتمد منة شلبي، في المكياج على الظهور بملامحها الطبيعية دون وضع الكثير من المكياج لتظهر بشكل ناعم وبسيط .

كما تفضل منة شلبي، الوان الشعر البنية الفاتحة التي تتناسب مع لون بشرتها وتبرز جمالها .

ونعرض لكم صور الفنانة منة شلبي