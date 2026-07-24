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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 36 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي ملوي في المنيا

انقلاب سيارة ربع نقل
انقلاب سيارة ربع نقل
ايمن رياض

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 36 آخرين، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب المحافظة ، ووجود ضحايا ومصابين.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، كما انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإجراء المعاينة الأولية والتعامل مع آثار الحادث.

أسفر الحادث ، عن مصرع شخصين وإصابة 36 آخرين بإصابات متنوعة، وهم أحمد ع. م 26 عامًا سحجات وكدمات بالجسم، محمد ع. م 15 عامًا جرح قطعي بفروة الرأس بطول 2 سم، إيمان س. م 17 عامًا غيبوبة تامة، ملك إ. ج 16 عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس بطول 2 سم، ياسمين ف. م 18 عامًا اشتباه كسر الضلوع، ابتسام ي. ف 17 عامًا سحجات وكدمات بالطرف ، ريهام م. ع 15 عامًا، كسر مضاعف بالساق اليسرى، حسن ع. ح. س 21 عامًا، جرح بالذراع الأيسر بطول 4 سم، شيرين ع. ع 16 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالقدم اليمنى، فاطمة ع. ح 16 عامًا جرح بفروة الرأس بطول 3 سم، محمد ف. ح 19 عامًا، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات بالجسم، جمعة ع. ع 22 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر الضلوع، ابتسام م. ر 15 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، هاجر س. ع 15 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، ابتسام ع. س 15 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، حسنية ع. س 17 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، نصرة خ. م 18 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، يارا ر. ح 20 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، شيماء ح. ش 18 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، هاجر ر. م17 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، فاطمة ر. ح 17 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، عمر إ. م. 16 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، إسلام ص. م 20 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، ملك ع. ع.، 13 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، هاجر ر. ح.، 16 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، سعيد م. م.، 21 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، طارق أ. م 16 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، باسم ع. أ 21 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، أحمد س. ف 15 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، يوسف ع. م 14 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، أحلام إ. ف 17 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، فرحة م. ف 14 عامًا، جرح قطعي بالساعد الأيسر بطول 2 سم، آية س. ع 17 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، هاجر ص. إ.، 15 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم
، وتم نقل المصابين والجثمانين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

المنيا ملوى حادث انقلاب سيارة مصابين

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