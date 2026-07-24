مصرع شخصين وإصابة 28 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي ملوي بالمنيا

شهد الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا ، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 28 آخرين، وعلى الفور تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مصنع سكر ملوي جنوب المحافظة ، ووجود ضحايا ومصابين.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، كما انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإجراء المعاينة الأولية والتعامل مع آثار الحادث.

أسفر الحادث ، عن مصرع شخصين وإصابة 28 آخرين بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين والجثمانين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتواصل الأجهزة الأمنية رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث.

وتعمل الجهات المختصة على حصر بيانات الضحايا والمصابين، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة