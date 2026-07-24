محافظ بني سويف يُنيب رئيس المدينة في افتتاح مسجد وصفية الطحاوي شرق النيل بمركز بني سويف

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة بني سويف محمد بكري، في افتتاح مسجد وصفية الطحاوي بمنطقة الحمرايا شرق النيل، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة"عقب الافتتاح"بالمسجد المقام على مساحة 400 متر مربعاً " صيانة ورفع كفاءة" وبتكلفة 900 ألف جنيهًا "جهود ذاتية "وذلك في حضور فضيلة الشيخ علي دياب مدير أوقاف البندر، والأستاذ يحيى رسلان رئيس قرية بياض العرب وجموع المصلين من أهالي الحمرايا .