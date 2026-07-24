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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مأساة في سوهاج.. مصرع شخصين وإصابة ثالث باختناق داخل بئر صرف صحي بالزوك الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية الزوك الشرقية بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، واقعة مأساوية بعدما لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بحالة اختناق؛ إثر سقوطهم داخل بئر صرف صحي دائرة المركز، في حادث أليم استدعى استنفار قوات الإنقاذ والإسعاف.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بسقوط عدد من الأشخاص داخل بئر صرف صحي بناحية الزوك الشرقية بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوب سوهاج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين مصرع شخصين وإصابة ثالث؛ إثر تعرضهم للاختناق داخل البئر،  وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وعملت قوات الإنقاذ على انتشال الضحايا من داخل بئر الصرف الصحي، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط موقع الحادث لتسهيل أعمال الإنقاذ والمعاينة، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة الذين تجمعوا فور وقوع الحادث.

وتكثف الجهات المختصة جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان الأسباب التي أدت إلى سقوط الضحايا داخل بئر الصرف الصحي، وما إذا كان الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال أو محاولة إنقاذ أحدهم، مع استكمال التحريات اللازمة.

وتم إيداع جثماني المتوفيين بالمشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، فيما يواصل الفريق الطبي بمستشفى سوهاج العام متابعة الحالة الصحية للمصاب.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها لكشف جميع تفاصيل الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التصريح بدفن الجثمانين عقب انتهاء الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج الزوك الشرقية المنشاة

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