نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام

اقترب موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية والتي ستكون متاحة خلال الأيام المقبلة وسيتم إعلانها أولا في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر، يليه مباشرة نشر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للإطلاع عليها من الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنه لن يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية إلا بعد الانتهاء من كل مراحلها وضمان حصول كل طالب على حقه بدون أي إهمال أو نقصان للدرجات.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم إتاحة رابط إلكتروني لمعرفة النتيجة أولا بأول للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور معرفتها برقم جلوس الطالب.

انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية

وأنهى قطاع المعاهد الأزهرية أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، لتدخل النتيجة مراحلها النهائية من المراجعة الدقيقة ورصد الدرجات وتجميعها، تمهيدًا لاعتمادها ومن ثم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية خلال الأيام المقبلة.

وبدأت أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية يوم 12 يوليو الجاري، واستمرت لمدة 5 أيام في أغلب مراكز التصحيح المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وتمت أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية في 16 مركزًا للتصحيح بمشاركة 20 ألف مصحح ومقدر للدرجات، وشملت مراكز التصحيح محافظات: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام العمل والالتزام بالضوابط المقررة.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

كشف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، عن إحصائية الأرقام الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام.

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، في تصريح له، إن إجمالي عدد طلاب الثانوية الأزهرية لهذا العام 163677 طالبا وطالبة.

وأوضح أن إجمالي عدد طلاب ذوي الهمم 246 طالبا وطالبة، منوها أن إجمالي عدد اللجان في الثانوية الأزهرية 581 لجنة موزعة على مختلف المحافظات وعدد المنتدبين لأعمال لجان النظام والمراقبة 22 ألف 660 منتدبا وإجمالي عدد اللجان الفرعية 10230 لجنة فرعية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة.

فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.