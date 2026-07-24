الاحتلال يقصف حي الزيتون ويدمر أربعة منازل ومنشأة تجارية في قطاع غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الجمعة، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما دمرت الغارات أربعة منازل ومنشأة تجارية في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" بوصول عدد من المصابين إلى المستشفى عقب استهداف منزل بصاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية في حي الزيتون.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال عمليات القصف في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، ما أسفر عن تدمير أربعة منازل ومنشأة تجارية، وسط استمرار التصعيد العسكري وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.