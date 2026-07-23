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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من انتشار واسع وسريع لمرض جدري الماء في غزة

جدري الماء
جدري الماء
أ ش أ

حذرت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من انتشار واسع وسريع لمرض "جدري الماء" في مخيمات النازحين بقطاع غزة، حيث تتركز الإصابات بشكل كبير في محافظة خان يونس الجنوبية.

وقالت الأمم المتحدة، في تقرير لها، :"إن سبب التفشي السريع لجدري الماء في غزة يرجع إلى الاكتظاظ الشديد في خيام النازحين، بالإضافة إلى تدهور خدمات المياه والنظام البيئي والصرف الصحي، كما لعب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة دورا في زيادة انتشار المرض مع قدوم فصل الصيف.

ويتزامن هذا التحذير مع تسجيل الأمم المتحدة أكثر من 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط، ومع تزايد عدد الحالات أصبح الوضع الصحي في قطاع غزة مقلقا للغاية، وفقا لما أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية.

ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه تراكم آلاف الأطنان من النفايات الصلبة، وتصريف مياه الصرف الصحي والمياه الراكدة بين الخيام، مما يزيد من المخاطر الصحية ويهدد بوقوع كارثة وبائية قد تكون خارج السيطرة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أصدرت في وقت سابق نشرة توعوية عن المرض، موضحة أن "جدري الماء" هو مرض فيروسي شديد العدوى ينتشر بسهولة بين الأطفال، ويمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار.

وأشارت الوزارة إلى أن المرض قد يتسبب بمضاعفات خطيرة للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، موضحة أن انتشاره يتم عبر الملامسة المباشرة للمريض أو من خلال استنشاق رذاذ السعال.

وتمثل هذه المعطيات دعوة ملحة إلى تكثيف الجهود لتأمين صحة النازحين وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة في ظل الظروف الصحية الحرجة التي تمر بها غزة.

الأمم المتحدة جدري الماء قطاع غزة

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