رئيس هيئة الدواء يستقبل شركات توزيع الأدوية لبحث دعم استقرار السوق

استقبل رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، وفدًا من قيادات شركات توزيع الأدوية، ضم الدكتور محمود عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما، والدكتور عمر عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما، والدكتور وليد سعده، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور محمد جزارين، والدكتور مهاب جزارين، مجلس إدارة شركة فارما أوفرسيز، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع شركاء النجاح في المنظومة الدوائية، وبحث سبل دعم استقرار سوق الدواء، وضمان استدامة سلاسل الإمداد والتوزيع.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تواصل العمل وفق نهج الشراكة والتكامل مع جميع أطراف المنظومة الدوائية، انطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا في تحقيق الأمن الدوائي، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في تطوير الأطر التنظيمية، وتقديم الدعم الفني، وتعزيز كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، بما يضمن توافر المستحضرات الدوائية بصورة آمنة ومستدامة، ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبهم، أكد ممثلو شركات توزيع الأدوية التزامهم الكامل بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ودعم جهودها الرامية إلى تعزيز استقرار سوق الدواء وضمان استدامة سلاسل الإمداد والتوزيع، مشيدين بالنهج الذي تتبناه الهيئة في ترسيخ قنوات التواصل والحوار المستمر مع شركاء المنظومة الدوائية، بما يسهم في سرعة التعامل مع التحديات، وتحقيق التوازن بين مختلف أطراف القطاع، وضمان توافر المستحضرات الدوائية للمواطنين بكفاءة واستدامة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأولوية، في مقدمتها آليات دعم استقرار سوق الدواء المصرية، وضمان انتظام سلاسل الإمداد والإتاحة الدوائية للمستحضرات الحيوية والأساسية، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه منظومة التوزيع، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد، وضمان وصول المستحضرات الدوائية إلى الصيدليات والمؤسسات الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما شهد اللقاء استعراض عدد من المقترحات التي تستهدف تحقيق التوازن بين استدامة الصناعة ومنظومة التوزيع، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويضمن استمرار توافر المستحضرات الدوائية مع الحفاظ على إتاحة الدواء للمريض المصري.

واستعرضت هيئة الدواء المصرية جهودها في تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز منظومة التتبع، وتطبيق معايير التخزين والتوزيع الجيد (GSDP)، بما يسهم في إحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومكافحة الأدوية المغشوشة وغير المشروعة، ورفع كفاءة منظومة الإمداد الدوائي.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الرامية إلى ترسيخ الشراكة مع شركاء المنظومة الدوائية، وتعزيز التنسيق المستمر بما يدعم استدامة تطوير قطاع الدواء، ويرفع كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو منظومة دوائية متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية.