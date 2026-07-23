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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيان عاجل من من وزارة الدفاع الكويتية بشأن منفذ العبدلي الحدودي

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان ، تعرّض منفذ العبدلي الحدودي، ظهر اليوم، لهجوم بطائرات مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية، ولله الحمد.

وذكر المسؤول الكويتي - بحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الكويتية -فقد باشرت  الفرق المختصة، فور وقوع الحادث، التعامل معه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما باشرت فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة للقوة البرية أعمال المسح والتأمين، ورفع مخلفات الطائرات المسيّرة، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة الموقع وخلوّه من أي مخاطر.

وشددت القوات المسلحة الكويتية  استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره.

الكويت وزارة الدفاع الكويتية منفذ العبدلي الحدودي القوات المسلحة

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