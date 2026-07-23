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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن: المجال الجوي آمن.. و743 طائرة عبرت أجواء المملكة خلال يوم واحد

المجال الجوي
المجال الجوي
أ ش أ

أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية أن نشرة المعلومات الصادرة مؤخراً عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) بشأن المجال الجوي الأردني، تعد مجرد توصية استشارية غير ملزمة، ولا تفرض أي إجراءات قانونية أو تشغيلية على شركات الطيران .

وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، إن المجال الجوي الأردني آمن تماماً أمام حركة الطيران المدني، مشيراً إلى أن الرحلات الجوية مستمرة بشكل طبيعي ومستقر ضمن منطقة معلومات الطيران في عمّان.

وأوضح الفرجات أن الهيئة نفذت جميع الإجراءات التشغيلية والأمنية اللازمة لتقليل المخاطر، وفقاً لمعايير ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والأنظمة الوطنية المعتمدة، مؤكداً استمرار التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم وكالة سلامة الطيران الأوروبية ومنظمة الطيران المدني الدولي، لضمان أعلى مستويات السلامة.

وأضاف أن إدارة المجال الجوي وأنظمة المراقبة الجوية تخضعان للمتابعة والرقابة المستمرة، بما يضمن استمرار خدمات الملاحة الجوية بكفاءة وأمان.

وفي مؤشر على استقرار حركة الطيران، كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة عن استمرار النشاط التشغيلي للمطارات والأجواء الأردنية خلال يومي 21 و22 يوليو الجاري، رغم صدور التوصية الأوروبية.

وسجلت المطارات الأردنية يوم 21 يوليو 270 حركة جوية، بواقع 136 رحلة قادمة و134 رحلة مغادرة، فيما بلغ عدد الطائرات العابرة للأجواء الأردنية في اليوم نفسه 688 طائرة.

وفي اليوم التالي، 22 يوليو، ارتفع إجمالي حركة المطارات إلى 276 حركة جوية، منها 142 رحلة قادمة و134 رحلة مغادرة، بينما زادت حركة الطيران العابر للمجال الجوي الأردني إلى 743 طائرة، بارتفاع قدره 8% مقارنة باليوم السابق.

وأكدت الهيئة أن استمرار حركة الطيران بهذه الوتيرة يعكس انسيابية وأمان حركة الملاحة الجوية الدولية عبر أجواء المملكة، مشددة على أن المجال الجوي الأردني يعمل وفق أعلى معايير السلامة.

ودعت هيئة تنظيم الطيران المدني وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية، والاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عنها باعتبارها الجهة المختصة، وعدم الاستناد إلى مصادر غير رسمية قد تنقل بيانات غير دقيقة أو مضللة.

هيئة تنظيم الطيران المدني الطيران الأوروبية EASA المجال الجوي

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