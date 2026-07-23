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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس القابضة للمياه يتفقد عددا من المشروعات بمحافظة مطروح

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

أجرى المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة ميدانية، يرافقه العميد مهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، للوقوف على جاهزية منظومة مياه الشرب بالمحافظة، خاصة مع تزايد الطلب على المياه خلال موسم الصيف.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

واستهل المهندس مصطفى الشيمي الزيارة بعقد اجتماع مع رؤساء القطاعات ومديري العموم بمقر الشركة، استعرض خلاله مؤشرات الأداء، وموقف التشغيل والصيانة، وخطط رفع كفاءة المحطات والشبكات، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات ووضع الحلول اللازمة لضمان استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب بالكفاءة المطلوبة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن محافظة مطروح تحظى باهتمام خاص نظرًا لطبيعتها السياحية والزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين والزائرين خلال فصل الصيف، الأمر الذي يتطلب رفع درجة الجاهزية بكافة مواقع العمل، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، وسرعة التعامل مع أي أعطال أو طوارئ، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد العميد مهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن الشركة تواصل تنفيذ خططها لرفع كفاءة منظومة مياه الشرب، مع تكثيف أعمال التشغيل والصيانة والمتابعة الميدانية، استعدادًا لموسم الذروة، مشيرًا إلى أن جميع قطاعات الشركة تعمل وفق خطة متكاملة لضمان توفير مياه شرب آمنة ومستدامة لجميع المواطنين والزائرين بالمحافظة.

وتضمنت الجولة تفقد محطة تحلية مياه البحر كليوباترا، التي تعمل بطاقة تصميمية 4500 متر مكعب يوميًا، وتخدم منطقة القصر والمنتجعات السياحية بطريق شط الغرام، حيث اطلع رئيس الشركة القابضة على منظومة التشغيل ومستويات الأداء بالمحطة، مؤكدًا أهمية مشروعات التحلية في دعم التنمية بالمناطق الساحلية.

كما شملت الجولة زيارة رافع مياه أولاد جبريل، الذي يعمل بطاقة تصميمية 12 ألف متر مكعب يوميًا، ويخدم منطقة القصر حتى هضبة عجيبة، حيث تمت متابعة كفاءة التشغيل وانتظام ضخ المياه للمناطق المستفيدة.

وتفقد المهندس مصطفى الشيمي محطة الخزانات الاستراتيجية، التي تضم 8 خزانات، سعة كل منها 20 ألف متر مكعب، بإجمالي سعة تخزينية تبلغ 160 ألف متر مكعب، كما تابع معدلات تنفيذ المعمل المركزي الجاري إنشاؤه داخل المحطة، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكماله لدعم منظومة مراقبة جودة مياه الشرب.

كما تابع رئيس الشركة القابضة خلال جولته، أعمال إصلاح كسر الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بجوار قرية مارينا 7، حيث تابع ميدانيًا سير أعمال الإصلاح، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة تشغيل الخط في أقرب وقت، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

وفي ختام الزيارة، أشاد المهندس مصطفى الشيمي بالجهود التي يبذلها العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية ورفع كفاءة التشغيل والصيانة تمثل الركيزة الأساسية لضمان استدامة خدمات مياه الشرب.

مطروح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي منظومة مياه الشرب

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