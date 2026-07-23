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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد حلمي وأحمد فهمي ومي عز الدين آخرهم.. نجوم الفن يقتحمون عالم الموضة

أحمد حلمي وأحمد فهمي ومي عز الدين آخرهم.. نجوم الفن يقتحمون عالم الموضة
أحمد حلمي وأحمد فهمي ومي عز الدين آخرهم.. نجوم الفن يقتحمون عالم الموضة
أوركيد سامي

لم يعد اهتمام نجوم الفن مقتصرًا على التمثيل أو الغناء فقط، إذ اتجه عدد كبير منهم خلال السنوات الأخيرة إلى خوض تجربة جديدة في عالم الأزياء والموضة، من خلال إطلاق علامات تجارية خاصة بهم، مستفيدين من جماهيريتهم الكبيرة وحضورهم القوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام عدد من الفنانين إلى هذا المجال، في خطوة تعكس رغبتهم في تنويع استثماراتهم وخلق مصادر دخل جديدة بعيدًا عن الفن، مع تقديم تصميمات تعبر عن شخصياتهم وأذواقهم المختلفة.

أحمد حلمي

انضم الفنان أحمد حلمي مؤخرًا إلى قائمة النجوم الذين اقتحموا عالم الموضة، بعدما أعلن عن إطلاق مشروعه الجديد في مجال الأزياء، والذي يضم مجموعة متنوعة من الملابس الكاجوال، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره، خاصة أنها تعد أولى تجاربه الاستثمارية في هذا المجال.

أحمد فهمي

كما دخل الفنان أحمد فهمي عالم الأزياء من خلال إطلاق علامة خاصة به، وحرص على الترويج لها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدمًا مجموعة من التصميمات الشبابية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، ليضيف مجالًا جديدًا إلى نشاطه الفني.

مي عز الدين

الفنانة مي عز الدين أيضًا اتجهت إلى الاستثمار في الموضة، حيث أطلقت مشروعًا خاصًا يهتم بالأزياء النسائية، وحرصت على مشاركة جمهورها تفاصيل التجربة، مؤكدة أن الموضة كانت دائمًا من اهتماماتها، وأن المشروع يمثل تحقيقًا لحلم قديم بالنسبة لها.

تامر حسني

ولم يكن الفنان تامر حسني بعيدًا عن هذا الاتجاه، إذ سبق وأن أطلق مجموعة من الملابس التي تحمل طابعًا شبابيًا، مستفيدًا من شعبيته الكبيرة بين الشباب، وحقق المشروع انتشارًا واسعًا منذ الإعلان عنه.

محمد رمضان

واتجه الفنان محمد رمضان كذلك إلى عالم الأزياء، حيث طرح تصميمات مستوحاة من أسلوبه المميز، الذي يعتمد على الجرأة والاختلاف، وهو ما انعكس على هوية العلامة التي تحمل بصمته الخاصة.

درة

أما الفنانة درة، فاختارت أن تخوض التجربة من خلال الاهتمام بالأزياء والإطلالات الراقية، وقدمت مشروعًا يعكس ذوقها المعروف بالأناقة، لينضم إلى قائمة استثماراتها خارج المجال الفني.

الفن والاستثمار وجهان للنجاح

ويرى عدد من المتابعين أن دخول الفنانين إلى عالم الموضة أصبح اتجاهًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل ارتباط الجمهور بإطلالات النجوم وتأثرهم بها، وهو ما يجعل الأزياء أحد أكثر المجالات جذبًا للمشاهير، إلى جانب كونه استثمارًا يتيح لهم توسيع نشاطهم خارج الساحة الفنية.

ومع استمرار تزايد اهتمام الفنانين بالأعمال التجارية، يبدو أن عالم الموضة سيظل واحدًا من أبرز المجالات التي تستقطب نجوم الفن، خاصة مع حرصهم على تقديم مشروعات تعكس شخصياتهم وتواكب أحدث صيحات الأزياء.

أحمد حلمي احمد فهمى مي عز الدين

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