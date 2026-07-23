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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتهت الحكاية.. 11 نجما يودعون منتخباتهم بعد كأس العالم 2026

نيمار
نيمار
منتصر الرفاعي

لم تكن نهاية كأس العالم 2026 مجرد إسدال الستار على نسخة استثنائية من البطولة بل مثلت أيضا لحظة تاريخية شهدت وداع عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية لمنتخباتهم الوطنية بعدما أعلن 11 لاعبا اعتزالهم الدولي ليختتموا مسيرة حافلة بالإنجازات والذكريات مع جماهيرهم.

نوير.. النهاية بعد العودة

بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية جاء الحارس الألماني مانويل نوير على رأس قائمة المعتزلين دوليا بعدما خاض مباراته الأخيرة بقميص "الماكينات" أمام باراغواي في دور الـ16 والتي انتهت بخروج ألمانيا بركلات الترجيح.

وكان نوير قد تراجع عن قرار اعتزاله الدولي من أجل المشاركة في مونديال 2026 قبل أن يؤكد عقب البطولة أن الوقت قد حان لإنهاء رحلته مع المنتخب.

مانويل نوير 

شيك وأوتشوا يطويان صفحة طويلة

وفي التشيك، أعلن المهاجم باتريك شيك اعتزاله اللعب الدولي عقب خروج منتخب بلاده من دور المجموعات لينهي مسيرة شهدت تألقه كأحد أبرز هدافي المنتخب.

باتريك شيك

كما أسدل الحارس المكسيكي المخضرم جييرمو أوتشوا الستار على مشواره الدولي، بعد رحلة استمرت لسنوات طويلة ارتبط خلالها اسمه بتألق لافت في بطولات كأس العالم، خاصة نسخة البرازيل 2014.

جييرمو أوتشوا

محرز وفالنسيا يودعان منتخبيهما

واختار قائد منتخب الجزائر رياض محرز إنهاء مسيرته الدولية عقب البطولة، بعدما سجل هدفين في مونديال 2026، مؤكدا أن تمثيل منتخب بلاده كان أعظم محطات مشواره الكروي.

رياض محرز 

كما أعلن قائد الإكوادور إينر فالنسيا أن مواجهة المكسيك كانت الأخيرة له بقميص المنتخب، لينهي رحلته بوصفه الهداف التاريخي لبلاده.

إينر فالنسيا 

أوتاميندي وأرناوتوفيتش.. نهاية مشوار حافل

وفي الأرجنتين، أنهى المدافع نيكولاس أوتاميندي مسيرته الدولية بعد أكثر من 16 عامًا مع منتخب “التانجو” توج خلالها بلقب كأس العالم 2022، قبل أن يودع المنتخب عقب نسخة 2026.

نيكولاس أوتاميندي

كما أعلن المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش اعتزاله الدولي، مؤكدًا أن منتخب بلاده سيظل "عائلته الثانية" مهما ابتعد عن الملاعب.

ماركو أرناوتوفيتش

ماني وسيري وجوردون ينهون الرحلة

وضمت قائمة المعتزلين أيضًا النجم السنغالي ساديو ماني الذي أنهى رحلة طويلة مع "أسود التيرانجا"، حقق خلالها العديد من الإنجازات القارية والدولية.

ساديو ماني

كما أعلن لاعب وسط كوت ديفوار جان ميشيل سيري نهاية مشواره الدولي بعد أكثر من عقد من تمثيل منتخب بلاده بينما ودع الحارس الاسكتلندي كريج جوردون المنتخب الوطني بعد مسيرة بدأت عام 2004.

جان ميشيل سيري

نيمار.. الوداع الأكثر تأثيرا

وكان الوداع الأكثر تأثيرا من نصيب النجم البرازيلي نيمار الذي أعلن نهاية رحلته مع منتخب البرازيل عقب الخروج أمام النرويج مؤكدا أن مباراته الأخيرة جاءت على ملعب “ميتلايف” الذي يحمل له ذكريات خاصة منذ بداياته مع المنتخب.

ويغادر نيمار الساحة الدولية بعدما أصبح أحد أبرز نجوم الكرة البرازيلية في العصر الحديث تاركا إرثا كبيرا مع "السيليساو".

نيمار 

بداية عصر جديد

برحيل هذه المجموعة من النجوم، تطوي كرة القدم صفحة أحد أبرز الأجيال التي صنعت تاريخ المنتخبات الوطنية خلال العقدين الماضيين، لتبدأ مرحلة جديدة تعتمد فيها المنتخبات على جيل شاب يسعى لمواصلة كتابة الإنجازات، بينما تبقى أسماء هؤلاء النجوم حاضرة في ذاكرة جماهير اللعبة، بفضل ما قدموه من لحظات خالدة على أكبر مسارح كرة القدم العالمية.

مانويل نوير كأس العالم 2026 11 لاعبا اعتزالهم الدولي باتريك شيك جييرمو أوتشوا رياض محرز نيكولاس أوتاميندي ساديو ماني نيمار

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