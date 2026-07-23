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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا بيمن يكشف تطورات حالته الصحية من داخل المستشفى ويطلب الصلاة

نيافة الأنبا بيمن
نيافة الأنبا بيمن
ميرنا رزق

ظهر نيافة الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس، في فيديو جديد نشرته إيبارشية نقادة وقوص من داخل المستشفى، ليطمئن أبناء الإيبارشية على حالته الصحية، مؤكدًا أن حالته مستقرة ولا تستدعي القلق.

ووجّه نيافته رسالة محبة وشكر لكل من سأل عنه وسانده خلال الفترة الماضية، قائلًا: "شكرًا يا أبهات على محبتكم ومشاعركم، ربنا يخليكم. أنا كويس والحمد لله، كانت حاجة بسيطة وعدت على خير. ربنا يبارككم ويكون معاكم. صلوا من أجلي، وشكرًا ليكم".

وكانت إيبارشية نقادة وقوص أصدرت بيانًا سابقًا أكدت فيه أن الأنبا بيمن يتمتع بصحة جيدة، داعية أبناء الإيبارشية إلى عدم القلق، والاستمرار في الصلاة من أجله، حتى يمنحه الله دوام الصحة والقوة ويبارك خدمته ورعايته لشعبه.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا بين أبناء الكنيسة، الذين عبروا عن سعادتهم برؤية نيافته وهو يطمئنهم بنفسه، متمنين له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص الكنيسة إيبارشية نقادة وقوص

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