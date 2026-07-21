دراسة الكنائس السبع تتصدر فعاليات مؤتمر "الرحلة" لشباب حلوان

شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، في مؤتمر شباب الأنبا أنطونيوس للمرحلة الجامعية، التابع لكاتدرائية السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان، والذي أقيم بفندق سان جورج بمنطقة سدمنت الجبل في محافظة بني سويف، بحضور القس دافيد نبيل كاهن الكنيسة، وبمشاركة ١٠٠ شاب وشابة.

الكنائس السبع

وخلال فعاليات المؤتمر، ألقى نيافته كلمة روحية تعمقت في دراسة "الكنائس السبع" الواردة في سفر الرؤيا؛ حيث تميز طرح نيافته بأسلوب يجمع بين البساطة والعمق اللاهوتي، وركّز على ربط الرسائل الإلهية الموجهة لتلك الكنائس بواقع الحياة الشبابية المعاصرة والتحديات اليومية، مقدماً لهم مفاتيح روحية وعملية تعينهم على النمو والثبات في الإيمان المستقيم.

تضمن برنامج المؤتمر أيضاً سلسلة من دراسات الكتاب المقدس وورش العمل التفاعلية حول سفر الرؤيا، والتي أعدها وقدمها خدام الاجتماع، مما أتاح للشباب مساحة واسعة للحوار والتعمق في فهم الكلمة المقدسة. وإلى جانب الجانب الروحي والتعليمي، شهد المؤتمر فقرات ترفيهية تهدف إلى تعزيز روح المحبة والشركة الأخوية بين المشاركين.

واختتم المؤتمر فعالياته بزيارة روحية إلى دير القديس العظيم الأنبا أور التابع لإيبارشية الفيوم؛ حيث نال الحاضرون بركة المكان.