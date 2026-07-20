مجلس كنائس مصر يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

تقدم مجلس كنائس مصر، باسم جميع لجانه وأعضائه، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 23 يوليو، التي شكلت محطة وطنية بارزة في تاريخ مصر الحديث، ورسخت قيم العزة والكرامة والاستقلال.

وأكد المجلس، في بيان، اعتزازه بوحدة الشعب المصري، وإيمانه بأن تماسك أبناء الوطن، بروح المحبة والمسؤولية والعمل المشترك، هو الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وصون أمن مصر واستقرارها.

كما صلى مجلس كنائس مصر أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والسلام، ويبارك جهود كل المخلصين من أجل رفعة الوطن وازدهاره، وأن تبقى مصر دائمًا أرضًا للمحبة والتعايش والسلام.

واختتم المجلس بيانه قائلًا: «كل عام ومصر وشعبها بخير، وكل عام ووطننا العزيز أكثر تقدمًا وازدهارًا».