قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجوم الفن ينعون الموسيقار الكبير هاني شنودة
الرئيس السيسي: حريصون على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات مع الجبل الأسود
رسائل وداع هاني شنودة.. نجوم الفن والثقافة ينعونه بكلمات مؤثرة
تصعيد أمني بالجنوب وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت
مصطفى شوبير يحجز مكانه بين نجوم العالم في التشكيل المثالي لمونديال 2026
بعد تحرك النواب.. كيف واجه القانون جرائم إنشاء الحسابات الوهمية؟
تأمين صحي واجتماعي وراتب 15 ألف جنيه.. تفاصيل التقديم لوظائف بشركة شعاع لقراءة عدادات الكهرباء
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
أداروا ظهورهم للبطل.. صحيفة إسبانية تصف تصرف الأرجنتين بـ"القبيح"
غدًا.. عزاء الموسيقار هاني شنودة في كنيسة المرعشلي بالزمالك
شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
من الإيجار إلى التمليك.. كيف يحصل الشباب وحديثو الزواج على شقة الإسكان الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس كنائس مصر يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

مجلس كنائس مصر
مجلس كنائس مصر
ميرنا رزق

تقدم مجلس كنائس مصر، باسم جميع لجانه وأعضائه، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 23 يوليو، التي شكلت محطة وطنية بارزة في تاريخ مصر الحديث، ورسخت قيم العزة والكرامة والاستقلال.

وأكد المجلس، في بيان، اعتزازه بوحدة الشعب المصري، وإيمانه بأن تماسك أبناء الوطن، بروح المحبة والمسؤولية والعمل المشترك، هو الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وصون أمن مصر واستقرارها.

كما صلى مجلس كنائس مصر أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والسلام، ويبارك جهود كل المخلصين من أجل رفعة الوطن وازدهاره، وأن تبقى مصر دائمًا أرضًا للمحبة والتعايش والسلام.

واختتم المجلس بيانه قائلًا: «كل عام ومصر وشعبها بخير، وكل عام ووطننا العزيز أكثر تقدمًا وازدهارًا».

مجلس كنائس مصر السيسي ثورة 23 يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

بالصور

السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

مع ارتفاع درجات الحرارة..مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى

مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..

مرصع بآلاف الكريستالات ويخطف الأنظار.. تفاصيل فستان شاكيرا في حفل ختام كأس العالم

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد