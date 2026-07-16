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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة بؤرة لمخلفات الهدم والبناء بالكُنيسة في العمرانية وتحويلها إلى أحواض زهور جمالية

رفع المخلفات وزراعة المسطحات الخضراء
رفع المخلفات وزراعة المسطحات الخضراء
أحمد زهران

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تحت اشراف اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة وبالتنسيق والتعاون المشترك مع رئاسة حي العمرانية بقيادة اللواء أحمد جلال رئيس الحي، بإلغاء منطقة إلقاء مخلفات الهدم والبناء (الرتش) الواقعة بأرض "عبدالله كامل" بمنطقة الكونيسة التابعة لحي العمرانية.

وذلك في إطار السعي المستمر للارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي لشوارع ومناطق محافظة الجيزة، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، في القضاء على أحد المظاهر غير الحضارية بحي العمرانية وتحويلها إلى لمسة جمالية تليق بالمنطقة، من خلال رفع وإزالة المخلفات وتطهير الموقع بالكامل وإخلاء كافة تراكمات الرتش، مع إلزام مالك الأرض بإنشاء سور محيط بها لمنع تكرار إلقاء المخلفات وتأمين المساحة الفضاء.

كما تم تجهيز الموقع وعمل انترلوك وأحواض زهور ونباتات زينة لإضفاء مظهر حضاري لائق بالمنطقة وسكانها، وذلك بحضور محمد زكي، مدير عام الهيئة العامة للنظافةوالتجميل بالجيزة، ووليد كشيك، نائب رئيس الهيئة.

حيث تأتي هذه الخطوة استمرارا لجهود محافظة الجيزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل في رصد بؤر التلوث البصري والبيئي والتعامل الفوري معها، تحسيناً جودة الحياة اليومية للمواطنين وفرض الانضباط بالشارع الجيزاوي.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة

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